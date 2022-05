Yasmin Brunet chama atenção ao surgir de biquíni em cliques na praia: ''Sereia!''

Yasmin Brunet deixou suas redes sociais babando ao exibir seu corpão em cliques de biquíni na praia

CARAS Digital Publicado em 06/05/2022, às 17h45

Nesta sexta-feira, 6, Yasmin Brunet (33) chamou atenção da web ao publicar alguns cliques na praia, esbanjando toda sua beleza.

A modelo surgiu nas redes sociais usando um biquíni mínimo arrasador, que dava destaque a sua bunda exuberante e ao seu abdômen negativo, eu quanto molhava o pé a beira mar.

O post deixou seus fãs encantados, fazendo eles comentarem inúmeros elogios: "Maravilhosa!", disse um. "Sereia!", falou outro. "Linda demais!", escreveu um terceiro.

Yasmin Brunet se irrita com boatos!

Recentemente, Yasmin fez um desabafo em seus stories no Instagram, confessando que está irritada com as notícias falsas que estão circulando sobre ela na internet.

"Eu sinceramente fiquei impressionada em como a grande maioria dos brasileiros são extremamente machistas, principalmente as próprias mulheres. É muito difícil ser mulher no Brasil", disse ela na ocasião.

E ainda completou: "Confesso que também já estou ficando de saco cheio. Inclusive vou processar quem continuar espalhando histórias mentirosas ao meu respeito. Já deu".

Confira o clique arrasador de Yasmim Brunet de biquíni na praia: