Viviane Araujo revela seu segredo de beleza para o carnaval

Saiba o que Viviane Araujo fez para mudar o seu corpo para arrasar no Carnaval de 2024 com direito a cirurgia plástica e tratamentos

A atriz Viviane Araujo está em ótima forma física para curtir o carnaval de 2024 em grande estilo. Para isso, ela se dedicou aos cuidados com seu corpo e beleza nos últimos meses. Agora, ela listou tudo o que fez.

A musa contou que começou sua preparação com a cirurgia plástica que fez no primeiro semestre de 2023, quando trocou a prótese de silicone e fez um lipoaspiração para remover a gordura ao redor da cicatriz da cesárea. Então, ela investiu no treino pesado com uma personal trainer e começou a desenhar o seu corpo.

Além disso, Viviane também aderiu ao tratamento hormonal. "Tenho acompanhamento com nutricionista, a Carol França, com médico ortomolecular, dr.Tanury, que faz minha suplementação, e aderi ao chip hormonal, que me dá um gás a mais, mais disposição, para treinar bem e deixa minha pele com uma textura melhor. E o mais importante: estou me sentindo bem, feliz, estou em um momento bom da minha vida, com minha família, com meu filho. Isso favorece e te deixa pra cima. Essa beleza transparece para além do corpo. Estou muito feliz", disse ele ao site Gshow.

Viviane Araujo mostra fotos com o filho

A atriz Viviane Araújo encantou os seguidores ao publicar uma série de cliques inéditos do filho, Joaquim. Nas imagens, ele surge enorme no colo da mamãe famosa.

"Muita diversão por aqui", declarou ela na legenda das fotos. Nos cliques, ele surge cabeludíssimo e todo sujo de tinta. O pequeno ainda posou para as fotos, fez caretas e encantou os fãs da atriz.

Fãs também ficaram impressionados com a semelhança do pequeno com o marido da global, o empresário Guilherme Militão. "A Viviane pariu o próprio marido", brincou um. "Coisa mais linda da vida", escreveu outro.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo tirou o aplique e mostrou como é seu cabelo ao natural. Sem o alongamento, a artista revelou que seus fios estão acima do ombro e com menos volume. Ela ainda parou tudo ao surgir bem magra em outro look de samba.