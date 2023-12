Muito diferente? Viviane Araújo mostra seu cabelo sem alongamento

Sem mega hair, Viviane Araújo mostra como está seu cabelo natural; atriz impressionou mais uma vez com a diferença da aparência sem os fios longos

A atriz Viviane Araújo surpreendeu mais uma vez ao mostrar como é o seu cabelo natural. Nesta quarta-feira, 06, a musa de Carnaval foi ao salão de beleza tirar o mega hair e impressionou ao exibir o resultado.

Sem o alongamento nos fios, a artista exibiu as madeixas como são realmente, acima dos ombros e com menos volume. No salão e no carro, a famosa então fez registros e provou se gostar também na versão mais curta.

"Sem megahair", postou a mamãe de Joaquim, de um ano, enquanto estava curtindo seu momento de beleza.

Nas últimas semanas, Viviane Araújo tirou o antigo aplique a apareceu com seus fios naturais. A musa de Carnaval chocou ao mostrar o estado dos fios na ocasião. Já nos últimos dias, a artista parou tudo ao exibir seu corpo bem sarado em um look fitness de top e shortinhos.

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes do filho completar um ano de vida, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Em maio de 2021, a famosa se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois o casal fez um grande casamento para cerca de 300 pessoas.