Cabeludíssimo, filho de Viviane Araújo surge 'gigante' em novas fotos

Filho de Viviane Araújo surge 'imundo' em novas fotos; pequeno se divertiu com tinta e posou enorme em fotos encantadoras; veja

A atriz Viviane Araújo encantou os seguidores neste sábado, 30, ao publicar uma série de cliques inéditos do filho, Joaquim. Nas imagens, ele surge enorme no colo da mamãe famosa.

"Muita diversão por aqui", declarou ela na legenda das fotos. Nos cliques, ele surge cabeludíssimo e todo sujo de tinta. O pequeno ainda posou para as fotos, fez caretas e encantou os fãs da atriz.

Fãs também ficaram impressionados com a semelhança do pequeno com o marido da global, o empresário Guilherme Militão. "A Viviane pariu o próprio marido", brincou um. "Coisa mais linda da vida", escreveu outro.

Ainda nos últimos dias, Viviane Araújo tirou o aplique e mostrou como é seu cabelo ao natural. Sem o alongamento, a artista revelou que seus fios estão acima do ombro e com menos volume. Ela ainda parou tudo ao surgir bem magra em outro look de samba.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Viviane Araújo quase desistiu de ser mãe

Recentemente, antes do filho completar um ano de vida, a artista levou Joaquim para conhecer o local onde foi concebido, uma clínica de fertilização. A famosa então revelou que quase desistiu do processo ao ter o primeiro resultado negativo. É bom lembrar que ela contou com a doação de óvulos para ter o herdeiro, já que não havia congelado os seus.

"Foram duas tentativas. A primeira, negativa. Quase não voltei para tentar a segunda: o negativo me desanimou, uns projetos iam sair... quase acreditei que não era o momento! Mas me pegaram pela mão no “vai ou vai!” Rsrs… E a gente foi!", contou que recebeu apoio dos profissionais para realizar seu sonho de ser mãe.

Em maio de 2021, a famosa se casou primeiramente no cartório com Guilherme Militão após um ano de namoro. A festa foi restrita, mas logo depois o casal fez um grande casamento para cerca de 300 pessoas.