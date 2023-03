Viviane Araujo exibe corpão torneado com conjunto coladinho na academia

Viviane Araujo ostentou o corpaço 6 meses após o nascimento do primeiro filho

Ela tá com tudo! Viviane Araujo (47) deixou os seguidores sem fôlego com um clique nada discreto na academia nesta sexta-feira, 10. A dançarina mostrou que está pegando pesado nos treinos e que já conquistou o corpaço 6 meses após o nascimento de seu primeiro filho, o pequeno Joaquim, fruto do relacionamento com o empresário Guilherme Militão (34).

Viviane fez o clique direto do vestiário da academia logo após o treino, com uma selfie no espelho. Posando com um conjunto coladinho de legging e top na cor cinza, as curvas fenomenais da dançarina ficaram em evidência, assim como sua barriga sequinha, bumbum avantajado e pernas torneadas. A gata até jogou o corpo de ladinho para mostrar melhor em um dos cliques.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

“Lookinho do treino de hoje!”, legendou Vivi, que foi elogiada por uma legião de seguidores nos comentários: “A mulher mais linda do mundo bem aqui”, disse uma fã. “Ah, perfeição!”, exaltou outra. “A rainha do Carnaval”, lembrou mais uma. “Imagina ser linda assim?”, comentou uma quarta. "Maravilhosa como sempre", completou uma fã.

Viviane Araújo encanta os fãs ao surgir combinando o look com o filho

Combinandinho! Viviane Araujo encantou os seguidores com um clique repleto de fofura ao lado do primogênito, Joaquim na última quinta-feira, 9. A atriz e dançarina explodiu o fofurômetro ao surgir sorridente com o herdeiro no colo, e encantou os seguidores ao mostrar que os dois estavam combinando os looks, usando macacões jeans juntos.

Ao dividir o momento encantador, a musa também aproveitou para se declarar para o pequeno, que tem apenas seis meses: "Alegria da minha vida!!!", se derreteu a famosa, contando que o marido foi o responsável pelas lindas fotos. "Pelos olhos do papai @gmmilitao", Viviane escreveu marcando o perfil de Guilherme Militão.