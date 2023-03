Viviane Araújo encanta os fãs ao surgir combinando o look com o filho: "Dois lindos"

A atriz Viviane Araújo surgiu sorridente ao lado do filho, Joaquim, fruto de seu casamento com Guilherme Militão

Viviane Araújo(47) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar uma sequência de cliques fofos com o filho, Joaquim, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão (34).

Nos cliques publicados no feed do Instagram na noite desta quinta-feira, 9, a atriz e dançarina surgiu toda sorridente com o herdeiro no colo, e encantou os seguidores ao mostrar que os dois estavam combinando os looks, usando macacões jeans.

Ao dividir o momento encantador, Vivi aproveitou para se declarar para Joaquim. "Alegria da minha vida!!!", se derreteu a famosa, contando que o marido foi o responsável pelas lindas fotos. "Pelos olhos do papai @gmmilitao", completou ela.

Os fãs ficaram encantados pelos cliques entre mãe e filho. "Dois lindos", disse uma seguidora. "Ele é muito fofinho! E é uma misturinha dos dois! Nenê mais lindo!", escreveu outra. "Que gracinha. Deus abençoe vocês", falou uma fã. "Tá lindo o pequeno Joaquim", comentou mais uma.

Confira as fotos de Viviane Araújo com o filho, Joaquim:

Mesversário do filho

A atriz Viviane Araújo parou o Instagram ao compartilhar alguns registros fofos da celebração de seis meses de vida de seu primogênito, Joaquim. A festinha teve como tema o fundo do mar e tanto a decoração, quanto a roupinha do menino foram personalizadas para a ocasião, que foi celebrada com simplicidade em casa.

Vestido com trajes de banho, incluindo um chapeuzinho, o bebê deu um show de fofura ao surgir ao lado dos papais babões, que encomendaram um bolinho especial para comemorar o meio ano de vida do pequeno. "6 meses do nosso infinito amor, Joaquim! Que Deus abençoe você, meu filho", escreveu a famosa.

