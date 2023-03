Viviane Araújo encanta com festinha de 6 meses do filho: “Infinito amor”

Viviane Araújo compartilhou detalhes de festinha de mesversário do primogênito

Momento fofura! Viviane Araújo (47) parou o Instagram ao compartilhar alguns registros fofos da celebração de seis meses de vida de seu primogênito, Joaquim. O pequeno é fruto do relacionamento da atriz com o empresário Guilherme Militão (34). Juntos há quatro anos, o casal mantém uma relação discreta, mas abre exceções para derreter os fãs com os cliques encantadores do herdeiro.

A festinha teve como tema o fundo do mar e tanto a decoração, quanto a roupinha de Joaquim foram personalizadas para a ocasião, que foi celebrada com simplicidade em casa. Vestido com trajes de banho, incluindo um chapeuzinho, o bebê deu um show de fofura ao surgir ao lado dos papais babões, que encomendaram um bolinho especial para comemorar o meio ano de vida do pequeno.

Viviane se derreteu ao legendar a publicação com os cliques fofos: “6 meses do nosso infinito amor, Joaquim! Que Deus abençoe você, meu filho”, escreveu e marcou o amado, que mantém seu perfil na rede social privado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Nos comentários, os seguidores da atriz se encantaram com o pequeno: “Parabéns, Joaquim!”, “Que fofura!”, "Parece com a mamãe”, “Lindo demais. Viva Joaquim”, “A cara do pai”, os fãs celebraram e também opinaram sobre a fisionomia do bebê.

Filho de Viviane Araújo encanta ao mostrar dentinho:

Ele já tem dentinho! No final do mês passado, Viviane Araújo derreteu os fãs ao compartilhar mais uma etapa da vida de Joaquim, seu primogênito. Nos stories, ela celebrou a novidade com os seguidores e exibiu o herdeiro abrindo um sorrisão para revelar um de seus dentinhos na parte de baixo, aos cinco meses.

"Olha minha canjiquinha", Viviane brincou ao exibir Joaquim de boquinha aberta usando um look verde fofíssimo. Depois, a rainha do Carnaval surgiu coladinha ao herdeiro em um clique super meigo: “Amor da mamãe”, a atriz se derreteu na hora de legendar o momento com o pequeno.