Filho de Viviane Araújo encanta ao mostrar dentinho em novas fotos: ''Amor da mamãe''

Em novas fotos, filho de Viviane Araújo roubou a cena ao surgir sorrindo e coladinho com a famosa

O filho de Viviane Araújo (47), Joaquim, de cinco meses, encantou ao surgir em novas fotos na rede social da mãe. Em seus stories, a famosa não aguentou tanta fofura do pequeno e decidiu compartilhar com os fãs os cliques cheios de charme do menino.

Em um dos registros, a rainha de Carnaval exibiu o herdeiro abrindo um sorisão e revelando um de seus dentinhos na parte de baixo.

"Olha minha canjiquinha", escreveu Viviane Araújo ao exibir Joaquim de boquinha aberta usando um look verde.

Em outro momento, a artista fez uma selfie coladinha com o filho. "Amor da mamãe", derreteu-se a atriz pelo menino.

++ Viviane Araújo usa fantasia ousada para brilhar como rainha de bateria do Salgueiro

Veja as novas fotos do filho de Viviane Araújo:

Viviane Araújo mostra corpo com menos 4 kg para o Carnaval

Nos últimos dias, Viviane Araújo impressionou com seu físico mais sequinho na avenida. Em sua rede social, a famosa já havia revelado que fez um detox para o Carnaval, porém ao exibir o antes e depois conquistado em apenas 15 dias, a artista chocou com resultado.

Com um clique de um ensaio e um já no dia tão esperado na avenida como rainha de bateria do Salgueiro, a atriz comentou como fez para eliminar 4 kg em menos de um mês para o momento tão esperado. Inclusive, ela falou sobre a dificuldade de emagrecer após ter engravidado de Joaquim, de cinco meses.

"Como eu faço há anos, fiz o detox turbo, deu tudo certo, sem palavras", disse em seu stories e no feed de seu Instagram explicou melhor o processo.

"Menos 4 kg em 15 dias. Essa é a diferença entre as duas fotos acima. O que eu fiz? Vocês viram que nessas duas últimas semanas, peguei firme no Detox Turbo da @vanessa.rangeli para aparecer bem linda na avenida né", escreveu.

"Reforçando que não é fácil depois que temos filhos, né mamães? Mas com o programa de emagrecimento Detox Turbo da Van como sempre foi tudo bem tranquilo, sem sofrimento, rápido de ver o resultado e o mais importante com saúde! E isso é possível porque o método faz uma limpeza no organismo facilitando o emagrecimento", falou.