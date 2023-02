Viviane Araújo mostra corpo com menos 4 kg após 15 dias: ''Não é fácil depois que temos filho''

Rainha de Carnaval, Viviane Araújo chocou com antes e depois de seu corpo após secar em 15 dias para sambar na avenida

Nos últimos dias, Viviane Araújo (47) impressionou com seu físico mais sequinho na avenida. Em sua rede social, a famosa já havia revelado que fez um detox para o Carnaval, porém ao exibir o antes e depois conquistado em apenas 15 dias, a artista chocou com resultado.

Com um clique de um ensaio e um já no dia tão esperado na avenida como rainha de bateria do Salgueiro, a atriz comentou como fez para eliminar 4 kg em menos de um mês para o momento tão esperado. Inclusive, ela falou sobre a dificuldade de emagrecer após ter engravidado de Joaquim, de cinco meses.

"Como eu faço há anos, fiz o detox turbo, deu tudo certo, sem palavras", disse em seu stories e no feed de seu Instagram explicou melhor o processo.

"Menos 4 kg em 15 dias. Essa é a diferença entre as duas fotos acima. O que eu fiz? Vocês viram que nessas duas últimas semanas, peguei firme no Detox Turbo da @vanessa.rangeli para aparecer bem linda na avenida né", escreveu.

"Reforçando que não é fácil depois que temos filhos, né mamães? Mas com o programa de emagrecimento Detox Turbo da Van como sempre foi tudo bem tranquilo, sem sofrimento, rápido de ver o resultado e o mais importante com saúde! E isso é possível porque o método faz uma limpeza no organismo facilitando o emagrecimento", falou.

++ Viviane Araújo usa fantasia ousada para brilhar como rainha de bateria do Salgueiro

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Com a Mancha Verde, Viviane Araujo quebra tudo em primeiro desfile após gravidez

Rainha de Bateria da Mancha Verde, Viviane Araujo retornou com tudo ao Carnaval de São Paulo após a gravidez de seu primeiro filho, Joaquim! Na madrugada do domingo, 19, a atriz voltou para o posto à frente da bateria cinco meses após o nascimento do herdeiro do casamento com Guilherme Militão.

Viviane, que já desfila pela escola de samba há 17 anos, arrasou e mostrou muito samba no pé representando Maria Bonita na avenida. Veja as fotos do momento aqui.