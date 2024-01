Viviane Araujo coloca botox no rosto e diz: ‘Estou sem filtro’

Viviane Araujo vai a uma clínica para colocar botox no rosto antes de ser estrela de escola de samba no carnaval de 2024

A atriz Viviane Araujo surpreendeu seus fãs ao mostrar como ficou o seu rosto após aplicar botox em algumas regiões. Em uma clínica de estética, a estrela apareceu com o rosto ainda inchado após a aplicação do produto.

Nos stories do Instagram, ela contou que quer uma aparência natural e não quis ficar com o rosto paralisado de botox. "É só um botoxzinho! Mas mantendo as expressões, que eu gosto. E estou sem filtro”, disse ela.

O procedimento estético foi feito poucas semanas antes de Viviane brilhar mais uma vez no carnaval. Ela é a rainha de bateria da escola de samba Salgueiro.

Viviane Araujo revela seus segredos de beleza

A atriz Viviane Araujo está em ótima forma física para curtir o carnaval de 2024 em grande estilo. Para isso, ela se dedicou aos cuidados com seu corpo e beleza nos últimos meses. Agora, ela listou tudo o que fez.

A musa contou que começou sua preparação com a cirurgia plástica que fez no primeiro semestre de 2023, quando trocou a prótese de silicone e fez um lipoaspiração para remover a gordura ao redor da cicatriz da cesárea. Então, ela investiu no treino pesado com uma personal trainer e começou a desenhar o seu corpo.

Além disso, Viviane também aderiu ao tratamento hormonal. "Tenho acompanhamento com nutricionista, a Carol França, com médico ortomolecular, dr.Tanury, que faz minha suplementação, e aderi ao chip hormonal, que me dá um gás a mais, mais disposição, para treinar bem e deixa minha pele com uma textura melhor. E o mais importante: estou me sentindo bem, feliz, estou em um momento bom da minha vida, com minha família, com meu filho. Isso favorece e te deixa pra cima. Essa beleza transparece para além do corpo. Estou muito feliz", disse ele ao site Gshow.