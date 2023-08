Visual de Eslovênia Marques: veja o que mudou na aparência da modelo após o 'BBB'

Influenciadora é adepta de procedimentos estéticos e o cirurgião plástico Daniel Botelho detalha lipo feita por ex-BBB

Eslovênia Marques decidiu fazer mudança estética em seu corpo após o "BBB 22". Entre os principais procedimentos escolhidos pela modelo, harmonização facial e a Lipo LAD, associada a tecnologias vaser e renuvion com técnica UGRAFT, são as que deixaram as transformações da influenciadora mais visíveis e impactantes.

Segundo o cirurgião plástico Daniel Botelho, a cirurgia em questão promove a transferência de gordura guiada por ultrasom (UGraft) sendo feita em conjunto com a lipoaspiração. O especialista explica que o procedimento promove a retirada da gordura localizada de um local e a transfere para o tecido muscular, permitindo o aumento da mesma no músculo, redesenhando o abdômen para um porte mais atlético.

"Na sequência da realização da lipoaspiração, é realizado o chamado enxerto de gordura, rica em células-tronco, de forma que é possível permitir uma hipertrofia daquela região, que leva a transformação da gordura em músculo", detalha o presidente da BAPS (Associação Brasileira de Cirurgiões Plásticos).

Eslovênia Marques passou por mudanças estéticas após o 'BBB22' (Foto: Reprodução Instagram)

Além da região da barriga, a intervenção pode ser realizada nos músculos deltoides (ombro), peitorais, bíceps e tríceps. "As transferências de gordura do próprio paciente, não possuem risco de rejeição e oferecem preenchimento natural com maior durabilidade. A técnica inovadora permite que áreas musculares antes inacessíveis agora contribuam para a melhoria da definição criada pelo volume desses músculos", detalha Dr. Daniel.

"A técnica complementa e aperfeiçoa a cirurgia de alta definição; até mesmo para pacientes que não contam com uma musculatura muito desenvolvida. Entretanto, conseguem um resultado estético mais natural", conclui o especialista.

Eslovênia não vê problema em modificações

Com a fama e as transformações no visual, Eslovênia virou referência de moda e beleza para os fãs, que estão sempre acompanhando as mudanças da paraibana pelas redes sociais. Desde que deixou o "BBB", a estudante passou por algumas modificações: ela colocou mega-hair e lente nos dentes.