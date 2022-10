Veja o antes e depois de Bianca Andrade ao fazer harmonização facial

Influenciadora Bianca Andrade passa por procedimento estético e surpreende com antes e depois

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 15h45

A empresária Bianca Andrade (28), mais conhecida como Boca Rosa, passou por um procedimento estético de harmonização facial. Ela já disse há um tempo em entrevistas que era adepta a intervenções em seu corpo.

Em uma publicação no Instagram, o perfil da clínica de estética que Bianca foi para realizar o procedimento mostrou o antes e depois da empresária e influenciadora digital. Além de mostrar um vídeo no qual o procedimento está sendo realizado na mamãe do Cris (1).

Durante uma entrevista recente para Marília Gabriela, no “Gabi de Frente De Novo”, ela contou sua opinião sobre procedimentos estéticos que já fez. "As pessoas me mostram o antes e depois dos procedimentos, que eu já fiz alguns. Um monte. Eu fiz tudo que tem direito. Quando eu era pequena, o que eu mais era encantada era o sorriso. E eu tinha os dentinhos tortinhos. O dia que eu tiver a minha grana, eu vou arrumar. Foi tudo que você imaginar, eu amo procedimento estético, é uma parte um pouco fútil da minha vida", revela.

Mas ela se arrepende de algumas. "Hoje eu faria muito menos coisas do que eu fiz. Eu já fiz o meu nariz, por exemplo. Mudei só um tiquinho, não mudei muito não. Eu sou exigente. Eu queria só arrumar algumas coisinhas", completa.

Veja o antes e depois de Bianca Andrade, a Boca Rosa, que fez harmonização facial:

Bianca Andrade contou o motivo do término do seu relacionamento

Em entrevista, Bianca Andrade esclareceu uma curiosidade de muitos seguidores e contou o motivo do término do seu relacionamento com o youtuber Fred. O casal, que assumiu o namoro em setembro de 2020, anunciou a separação em março de 2022 e levantou muitos questionamentos sobre o real motivo da decisão.

Mas durante a entrevista, Bianca abriu seu coração: “Nunca falei o motivo, de fato. Não me sinto confortável ainda, porque é muito recente…Eu fiquei muito confusa depois que eu tive meu filho, com tudo. Quem é a Bianca, quem é a mulher... Pressão do trabalho, da maternidade, de todos os lados. Precisei respirar, entender quem eu sou, me permitir. Precisei tirar algum tipo de pressão da minha vida. E óbvio que isso desgastou dentro de um relacionamento”, desabafou a influenciadora. “Não queria casar, queria ser mãe solo, uma mulher livre. Meu filho foi planejado, eu sempre quis ser mãe”, finalizou Bianca.