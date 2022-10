Bianca Andrade revela o motivo do término com Fred e experiência no BBB

Em entrevista para Marília Gabriela, Bianca Andrade revelou o motivo do término com Fred e falou sobre o consumo de álcool no BBB

A jornalista Marília Gabriela (74), que estava afastada da TV aberta desde 2015, está de volta em um novo programa de entrevistas, o ‘Gabi de Frente de Novo’, e com um formato diferente: no YouTube. O programa, que vai ao ar todas às quartas-feiras, recebeu na última quarta-feira, dia 19, a influenciadora e empresária Bianca Andrade (28). E essa entrevista rendeu muitos esclarecimentos sobre a vida da influencer, mais conhecida como Boca Rosa.

Bianca finalmente falou sobre o término com seu ex-namorado e youtuber Fred (33), com quem teve seu primeiro filho, o pequeno Cris. O casal assumiu o namoro em setembro de 2020 e anunciou a separação em março de 2022. Até então, o motivo do término não havia sido revelado, ambos apenas deixaram claro que “nós nunca traímos, mesmo que ainda exista gente que não acredita nisso. O que importa é a nossa verdade. Só estamos em busca de paz.”

Mas durante a entrevista, Bianca abriu seu coração: “Nunca falei o motivo, de fato. Não me sinto confortável ainda, porque é muito recente…Eu fiquei muito confusa depois que eu tive meu filho, com tudo. Quem é a Bianca, quem é a mulher... Pressão do trabalho, da maternidade, de todos os lados. Precisei respirar, entender quem eu sou, me permitir. Precisei tirar algum tipo de pressão da minha vida. E óbvio que isso desgastou dentro de um relacionamento”, desabafou a influenciadora. “Não queria casar, queria ser mãe solo, uma mulher livre. Meu filho foi planejado, eu sempre quis ser mãe”, finalizou Bianca.

Bianca Andrade fala sobre experiência participando do BBB

Bianca ganhou ainda mais notoriedade e reconhecimento após participar do reality Big Brother Brasil 20. Na entrevista, Marília apontou o consumo visível de níveis elevados de álcool, e perguntou para Bianca se essa seria uma estratégia proposital da produção do programa, para que os participantes “soltassem os bichos”.

“Eles não fazem diretamente, mas tudo leva a isso…Você já é muito estressada lá. E o que acontece quando a gente está muito estressado e a gente quer uma válvula de escape? A gente bebe. Então quando eu bebida, por exemplo, não era um beber, como na minha vida normal “eu estou tranquila, estou em um ambiente confortável”, era tipo, “ou eu vou beber, ou eu vou surtar neste lugar!”, explicou a empresária.

Recentemente, em participação no podcast ‘PocCast’, Bianca falou sobre o assunto e revelou que após a sua participação no programa, precisou de ajuda psicológica para lidar com as bebidas alcóolicas. No bate-papo, Bia garantiu que hoje tem uma relação muito mais saudável com o álcool e que evita beber destilados.