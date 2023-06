Vanessa Giácomo surge poderosa com look grifado de R$ 30 mil: "Espetáculo!"

Atriz Vanessa Giácomo rouba a cena ao surgir vestida com grife dos pés a cabeça em programa de televisão

A atriz Vanessa Giácomosurgiu belíssima nas redes sociais na última terça-feira, 20, e deixou os seus fãs babando. A intérprete de Leonor em Travessia (2022) mostrou em seu perfil detalhes da sua produção impecável para participar do programa Papo de Segunda, no GNT.

Belíssima, ela estava com uma maquiagem profissional, a bordo de um look de grife. O cabelo estava solto na altura do ombro, deixando a artista ainda mais elegante. Chiquérrima, ela também estava com um par de brincos de pérola.

Além de toda beleza, o que mais chamou atenção dos fãs foi a produção de milhões utilizada pela atriz: um conjunto composto por um macacão de ziper frontal e jaqueta esportiva, avaliada em aproximadamente 30 mil no site da PRADA.

"De ontem, papo de segunda no GNT", disse a artista na legenda da publicação que arrancou diversos elogios. Nos comentários, os internautas admiraram a beleza de Vanessa. "Musaaaaaa", escreveu a amiga e também atriz, Giovanna Antonelli. "Linda", "Ameiiii seu look, sua make ", elogiaram outros.

Há pouco tempo, o contrato fixo de Vanessa Giácomo com a Globo chegou ao fim, segundo informou a colunista Patricia Kogut, do Jornal O Globo. A decisão foi tomada depois de quase 20 anos de trabalho da atriz na emissora.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VANESSA GIÁCOMO:

Vanessa Giácomo faz raríssima aparição com o marido, a sogra e a filha no Rio de Janeiro

Recentemente, a atriz Vanessa Giácomo fez um raríssima aparição ao lado da família enquanto esperava o desembarque da sogra, dona Regina Dioguardi, no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. A artista foi clicada acompanhada do maridão Giuseppe Dioguardi e da herdeira Maria, de oito anos.

Nas imagens, a protagonista que brilhou em 'Travessia' manteve a discrição ao surgir ao lado do amado e da pequena. Ela apareceu usando uma calça preta, camiseta branca e rasteirinha. Os destaques das imagens ficaram por conta da recepção calorosa que Vanessa ofereceu a sogra logo após o desembarque.

Em 2007, Vanessa Giácomo fez sua estreia no horário nobre em Duas Caras, na sequência Paraíso, Caras & Bocas, Morde & Assopra, Gabriela, Amor À Vida, Império, A Regra do Jogo, Pega Pega, O Outro Lado do Paraíso, O Sétimo Guardião.