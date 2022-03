Vanessa Giácomo faz sucesso ao mostrar boa forma na praia: ''Que gata''

Atriz Vanessa Giácomo faz sucesso de biquíni durante passeio de barco e recebe elogios na web

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 10h45

Sucesso nas novelas e na telinha, a atriz Vanessa Giácomo (38) recentemente também se destacou bastante em suas redes sociais.

A artista da Globo publicou há alguns dias no Instagram dela, alguns registros em que aparecia de biquíni durante um passeio de barco entre amigos na praia.

A beleza e as curvas da famosa não passaram em branco na internet, e vários dos seus admiradores elogiaram as fotos da morena que está com tudo em cima.

"Que gata, está linda!", comentou um seguidor de Vanessa Giácomo na web. "Está maravilhosa, muito perfeita mesmo!", exaltou outra pessoa a ver o físico da atriz global de biquíni.

Confira as fotos de Vanessa Giácomo de biquíni!