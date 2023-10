Natália Toscano aparece loira e com fios mais longos

A influencer Natália Toscano, esposa do sertanejo Zé Neto, mudou o visual e apareceu com os cabelos loiros iluminados e mais longos

A influenciadora digital Natália Toscano, que é a esposa do cantor sertanejo Zé Neto, está com novo visual! Nesta semana, ela foi ao salão de beleza e renovou o estilo do seu cabelo. A estrela apareceu com fios loiros ao fazer mechas mais claras para iluminar o visual.

Em depoimento exclusivo para a CARAS, a influencer contou a opinião do amado e dos filhos sobre o novo visual, que conta também com fios mais longos: “Sem dúvida, vivenciar mudanças é extremamente enriquecedor. Adoro me reinventar, especialmente quando nos encontramos em meio a transformações em diferentes aspectos da vida. As crianças e o Zé super aprovaram a nova Natália”, contou entre risos.

Nas redes sociais, a influenciadora tinha feito uma caixinha de perguntas fazendo seus seguidores tentarem adivinhar qual seria o seu novo visual. Confira os cliques:

Créditos fotos: Gabriel Gabana

Aniversário do filho de Natália Toscano e Zé Neto

O cantor sertanejo Zé Neto e a sua esposa, a influenciadora digital Natália Toscano, comemoraram em grande estilo o aniversário de seis anos de vida do filho mais velho, José Filho. O menino ganhou uma festa luxuosa com o tema do filme Avatar e apareceu com a fantasia inspirada no universo da atração na hora do Parabéns. Veja as fotos aqui.

A festa aconteceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo: “Meu coração transborda de amor! Comemoramos os 6 aninhos do meu príncipe em um momento muito especial ao lado da nossa família. Foi o José quem escolheu o tema da festa e estava radiante de felicidade. Tenho um imenso orgulho do meu José. São seis anos de pura felicidade. Ele é encantador e cativa a todos com sua alegria contagiante. Possui uma personalidade e características idênticas ao pai”, disse a mãe coruja.