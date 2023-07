Filho de Zé Neto e Natália Toscano ganha festa de aniversário luxuosa

Zé Neto e Natália Toscano organizam festa de aniversário com o tema de Avatar para o filho mais velho, José Filho

O cantor sertanejo Zé Neto e a sua esposa, a influenciadora digital Natália Toscano, comemoraram em grande estilo o aniversário de seis anos de vida do filho mais velho, José Filho. O menino ganhou uma festa luxuosa com o tema do filme Avatar e apareceu com a fantasia inspirada no universo da atração na hora do Parabéns.

A festa aconteceu na noite de terça-feira, 18, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, mas o menino só vai completar a nova idade no dia 21 de julho.

“Meu coração transborda de amor! Comemoramos os 6 aninhos do meu príncipe em um momento muito especial ao lado da nossa família. Foi o José quem escolheu o tema da festa e estava radiante de felicidade. Tenho um imenso orgulho do meu José. São seis anos de pura felicidade. Ele é encantador e cativa a todos com sua alegria contagiante. Possui uma personalidade e características idênticas ao pai”, disse a mãe coruja.

Por sua vez, o papai declarou: "Querido filho, feliz aniversário! Hoje celebramos seis anos de amor e alegria que você trouxe para nossas vidas. Desejo que este dia seja repleto de sorrisos, abraços e momentos especiais. Saiba que te amamos muito e estamos sempre aqui para apoiá-lo em cada passo da sua jornada. Parabéns! Deus abençoe sua vida meu filho".

Zé Neto e Natália também são pais de Angelina, de 3 anos.

Fotos: Lívia Cardoso

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zé Neto (oficial) (@zenetotoscanooficial)

Zé Neto ganha festa de aniversário

Há pouco tempo, o cantor Zé Neto fez aniversário e ganhou uma festa de aniversário surpresa de sua esposa, Natália Toscano. Ela preparou uma festa na fazenda da família em Goiás com o tema do time de futebol Palmeiras.

"Preparei tudo do jeitinho que o Zé gosta, com muita simplicidade e decoração do time do coração do meu amor! Organizei em 24 horas como na maioria das vezes, aqui a gente faz acontecer, mas eu amei", disse Natália com exclusividade para a CARAS Digital. "Uma noite mais que especial para celebrar mais um ano de vida do homem que me completa 100%, um pai excepcional, a pessoa mais alegre e simples que deixa os nossos dias com uma cor diferente. Meu amor e eterno namorado, parabéns!", elogiou ela.