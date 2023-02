Zé Neto faz aniversário e ganha surpresa da mulher, Natália Toscano: ''Homem que me completa''

Cantor Zé Neto completa 33 anos de idade e ganha festa antecipada do seu time do coração organizada pela esposa, Natália Toscano

O cantor Zé Neto está fazendo aniversário nesta quinta-feira, 09, e recebeu uma surpresa antecipada da esposa, Natália Toscano, com quem tem dois filhos!

Na noite de quarta-feira, 08, a influenciadora preparou uma festinha para o amado na fazenda da família, que fica em Goiás.

A comemoração dos 33 anos do sertanejo contou com a presença de amigos e familiares e teve como tema o time de coração de Zé, o Palmeiras, com direito a bolo, balões e docinhos personalizados do time.

"Preparei tudo do jeitinho que o Zé gosta, com muita simplicidade e decoração do time do coração do meu amor! Organizei em 24 horas como na maioria das vezes, aqui a gente faz acontecer, mas eu amei", disse Natália com exclusividade para a CARAS Digital. "Uma noite mais que especial para celebrar mais um ano de vida do homem que me completa 100%, um pai excepcional, a pessoa mais alegre e simples que deixa os nossos dias com uma cor diferente. Meu amor e eterno namorado, parabéns!", elogiou ainda o maridão, que recentemente gravou o DVD Escolhas com sua dupla, Cristiano.

Em seu feed no Instagram, Natália compartilhou registros da festa intimista em que os dois aparecem com os herdeiros, José, de 5 anos, e Angelina, de 2.

"Minha vida toda resumida em uma sequência de fotos. Que Deus conserve nossa família unida e com saúde. Comemorando o dia do amor da minha vida @zenetotoscanooficial", escreveu Natália ao legendar a sequência de fotos.

Confira a festa de aniversário de Zé Neto, organizada pela mulher, Natália Toscano:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Toscano (@nataliaftoscano)

Zé Neto e Natália Toscano fazem tatuagens juntos

Em janeiro, o sertanejo Zé Neto e a mulher, Natália Toscano, decidiram eternizar na pele a fé com uma tatuagem religiosa.

Nos stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou com os seguidores algumas partes do processo, sem revelar o resultado final. Juntos há mais de 13 anos e pais de José Filho e Angelina, os dois tatuaram símbolos de fé e devoção a Deus.

Com exclusividade para a CARAS Digital, Natália mostrou os resultados e falou sobre as tatuagens. Natália fez uma cruz no braço, e Zé, que fez sua primeira tattoo, escolheu a medalha de São Bento no braço. A influenciadora digital também aproveitou para fazer mais um rabisco nas costas.

