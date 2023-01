Zé Neto faz sua primeira tatuagem com a mulher, Natália Toscano

Juntos há mais de 13 anos, cantor Zé Neto e a esposa, Natália Toscano, decidiram eternizar na pele a fé e devoção

Na terça-feira, 17, o sertanejo Zé Neto (32) e a mulher, Natália Toscano (31), decidiram eternizar na pele a fé com uma tatuagem religiosa.

Nos stories do Instagram, a influenciadora digital compartilhou com os seguidores algumas partes do processo, sem revelar o resultado final. Juntos há mais de 13 anos e pais de José Filho e Angelina, os dois tatuaram símbolos de fé e devoção a Deus.

Com exclusividade para a CARAS Digital, Natália mostrou os resultados e falou sobre as tatuagens. Natália fez uma cruz no braço, e Zé, que fez sua primeira tattoo, escolheu a medalha de São Bento no braço. A influenciadora digital também aproveitou para fazer mais um rabisco nas costas.

"Resolvemos eternizar a nossa Fé em Deus, as tatuagens que fizemos são muito significativas para nós. Quem conhece e acompanha a gente sabe de toda devoção e gratidão a Deus. O Zé tatuou a medalha de São Bento, a primeira dele, e eu fiz uma Cruz e uma Lótus. A flor também significa força e vida", disse a influencer.

Confira as tatuagens de Natália Toscano e Zé Neto:

Fotos: Arquivo Pessoal

Natália Toscano e Zé Neto curtem férias em rancho com os filhos

Família linda! A influenciadora Natália Toscano, esposa do cantor sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano (33), compartilhou as fotos das férias no rancho da família, localizado no interior de São Paulo, e abriu seu coração sobre o momento em um depoimento exclusivo.

Entre os cliques, Natália revelou alguns momentos de descontração, em que aparece sorridente andando de jet ski em um lago ao lado dos filhos, José e Angelina, e do sertanejo. No depoimento, Natália entregou alguns detalhes sobre o período de descanso: “Recarregamos as energias para iniciar 2023 com tudo! Uma miniférias, mas aproveitamos cada minuto com os nossos filhos e família. Quando podemos, amamos ter aquele momento só nosso”, e complementou: “Nos divertimos muito, pode ter certeza que muita alegria e amor transbordaram por aqui”, declarou.

