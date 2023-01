Natália Toscano e Zé Neto curtem férias em rancho com os filhos

Esposa do sertanejo Zé Neto, Natália Toscano abriu o álbum de fotos das férias e encantou os fãs

Família linda! A influenciadora Natália Toscano (31), esposa do cantor sertanejo Zé Neto (32), que faz dupla com Cristiano (33), compartilhou as fotos das férias no rancho da família, localizado no interior de São Paulo, e abriu seu coração sobre o momento em um depoimento exclusivo.

Entre os cliques, Natália revelou alguns momentos de descontração, em que aparece sorridente andando de jet ski em um lago ao lado dos filhos, José (5) e Angelina (2), e do sertanejo, com quem a influenciadora mantém um relacionamento há 12 anos.

No depoimento, Natália entregou alguns detalhes sobre o período de descanso: “Recarregamos as energias para iniciar 2023 com tudo! Uma miniférias, mas aproveitamos cada minuto com os nossos filhos e família. Quando podemos, amamos ter aquele momento só nosso.”, e complementou: “Nos divertimos muito, pode ter certeza que muita alegria e amor transbordaram por aqui.”, declarou a loira que encantou a web com os registros.

Além das fotos em família, a loira também publicou alguns cliques sozinha e colocou o biquíni para jogo. Natália chamou atenção ao exibir as curvas e a boa forma depois de perder 35 kg, que ganhou em sua segunda gestação: “Gatissimaaaaa” e “Ta tão mais jovem!!! Amei!!!”, foram alguns dos comentários que recebeu ao compartilhar os cliques em suas redes sociais.

Natália Toscano e Paula Vaccari fazem bazar solidário

As esposas dos cantores da dupla sertaneja Zé Neto e Cristiano, Natália Toscano e Paula Vaccari (35), aproveitaram o fim de ano para fazer uma limpa no armário e organizar um bazar solidário em prol do Hospital da Criança e Maternidade, o HMC, localizado em São José do Rio Preto, interior de São Paulo.

As mais de mil peças doadas pelas duas foram vendidas em menos de quatro horas e o valor revertido para serviços do hospital. Na ocasião, Natália se abriu: "Quanto amor e carinho doados nesse dia que foi tão abençoado por Deus e Maria. Muita gratidão a todos os envolvidos, aos voluntários, as pessoas que compraram e levaram para casa muita alegria e amor. Foi lindo, leve e um sucesso!”, declarou.