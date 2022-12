Natália Toscano e Paula Vaccari celebram o sucesso de bazar solidário: 'Quanto amor'

Esposas dos cantores Zé Neto e Cristiano, Natália Toscano e Paula Vaccari doam peças de roupa para bazar solidário em prol do Hospital da Criança e Maternidade

A influenciadora digital Natália Toscano, que é casada com o cantor Zé Neto, e a influenciadora digital Paula Vaccari, que é a esposa do cantor Cristiano, participaram do bazar solidário em prol do Hospital da Criança e Maternidade no último final de semana. As duas e suas famílias doaram peças de roupas para serem vendidas no evento e arrecadar dinheiro para o HCM.

O bazar aconteceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, e foi um sucesso! As mais de mil peças foram vendidas em menos de quatro horas. “Quanto amor e carinho doados nesse dia que foi tão abençoado por Deus e Maria. Muita gratidão a todos os envolvidos, aos voluntários, as pessoas que compraram e levaram para casa muita alegria e amor. Foi lindo, leve e um sucesso! Só felicidade”, disse Natália.

Entre as peças vendidas estava um vestido verde de Natália, que ela usou em um show do marido. “Esse look usei especialmente para o show do Zé e Cris no Rio Preto Country Bulls. Essa peça fez um super sucesso. Marcou bastante esse dia, ficamos até o amanhecer nos divertindo. Marido amou a peça também”, disse ela.

Todo o valor arrecadado foi revertido para os serviços que o hospital presta para a sociedade, incluindo especialidades pediátricas e obstetrícia.

Fotos: Divulgação / HCM