Top de Eslovênia Marques chama atenção por detalhe curioso e ex-BBB é comparada à Kylie Jenner

Eslovênia Marques posou com look surrealista em Paris, onde curte a semana de moda

Eslovênia Marques chamou atenção dos seguidores no Instagram com seu look mais recente. Prestigiando o desfile da grife Loewe, durante a Semana de Moda de Paris, a ex-BBB posou com top branco estilo surrealista, simulando um piercing nos mamilos, calça jeans com parte da calcinha à mostra e óculos prateado maxi.

Eslôvenia arrematou o visual com um penteado molhado, tendência bastate usada nos últimos meses, e usou o cabelo para trás. Nos comentários da publicação, a influenciadora recebeu elogios de famosas, como Hariany Almeida. "Amei", disse a vice-campeã de "A Fazenda 11". Mileide Mihaile também exaltou a beleza da Miss Pernambuco 2018. "Perfeita", afirmou a empresária.

Os fãs, é claro, reagiram à produção de Eslovênia. "Eu fico impactada com tanta beleza. Linda", disparou uma. "Segue entregando tudo. Perfeita", acrescentou outra. "Fashionista! Maravilhosa", destacou uma terceira. "Você com a moda é simplesmente incrível. Esbanjando beleza em Paris", falou um. "Uma beleza de milhões. Você nasceu para brilhar", pontuou uma. "Moda é definitivamente sua cara. Tem para ninguém não", observou um.

A semelhança entre Eslovênia com a socialite Kylie Jenner também impressionou uma internauta. "Jurei que era Kylie", apontou uma. "Top! Capa de revista. Entregou carão, look e beleza", observou outra. "Encontre o defeito: não existe", concluiu um.

Carreira artística

Morando em São Paulo desde que deixou Caruaru, em Pernambuco, Eslovênia Marques confessou que trabalhar na TV é algo que já passou pela sua cabeça. "Tenho que estudar muito pra isso, se for o caso, mas, como sempre digo, se tiver oportunidade, vou agarrar. Até então quero focar nas redes sociais, amo moda, isso tá introduzido na minha vida de uma forma muito natural. Quero continuar modelando, me vestindo e até falando sobre isso porque de fato faz parte de mim", declarou em entrevista anterior ao "Gshow".