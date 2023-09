Eslovênia Marques mostra rosto com olheiras e explica cuidados com bumbum: 'Cresceu bastante'

Ex-BBB Eslovênia Marques abriu o jogo sobre os cuidados com o corpo em conversa com os fãs nas redes

Eslovênia Marques vive na correria. A influenciadora trabalha como modelo, participa de eventos e ainda arranja tempo para namorar. Quando se trata de sua rotina de beleza, ela não abre mão dos cuidados com o corpo, cabelo e pele mesmo em dias de correria.

Adepta de procedimentos estéticos, Eslovênia postou uma selfie sem maquiagem e mostrou as manchas escuras ao redor dos olhos. "Indo me cuidar agora. Hoje vou fazer procedimento de clareamento na olheira e o das estrias chatinhas que apareceram também", disse nos Stories do Instragam.

Morando em São Paulo, Eslovênia foi até uma clínica queridinha das celebridades, onde oferece o serviço, para fazer também um tratamento no bumbum. "Ele cresceu bastante nos últimos meses e estou fazendo procedimento para remover, clarear, as estrias", explicou.

Eslovênia Marques abre o jogo sobre mudança no visual

Eslovênia Marques passou por algumas mudanças estéticas desde que deixou o "BBB 22". Sincera, ela revelou o que já fez e afirmou que não vê problema em fazer novas modificações na aparência.

"Coloquei mega, lente nos dentes e fiz alguns procedimentos de harmonização facial, eu amei! Até então tá ótimo assim. Mas se em algum momento eu quiser fazer mais alguma coisa para me sentir melhor e gostar disso, não vejo nenhum problema", declarou em entrevista anterior ao "Gshow".

Questionada se sentia falta de algo que fazia antes de entrar reality da Globo, Eslovênia respondeu: "Não tenho o que reclamar. Mas, em alguns momentos, as pessoas não entendem a diferença de querer saber o que você faz e mandar no que você faz. É algo novo e tem que ter jogo de cintura para lidar com isso. Mas faz parte e eu sabia que desafios viriam. Sou grata pela oportunidade que tive e agora quero aproveitá-la."