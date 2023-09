Ex-BBB Eslovênia Marques exibe curvas esculturais ao renovar o bronzeado

Eslovênia Marques, ex-participante do 'BBB 22', ganhou elogios dos seguidores ao mostrar o corpaço

EslovêniaMarques, que participou do Big Brother Brasil 22, da Globo, elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta terça-feira, 19, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpo escultural ao renovar o bronzeado.

Nos cliques postados no feed do Instagram, a modelo e namorado do também ex-BBB Lucas Bissoli exibe suas curvas impecáveis ao surgir usando um biquíni preto fininho enquanto faz várias poses à beira da piscina. "Sol, água e biquíni", escreveu a ex-sister na legenda da publicação, informando na localização que está em São Paulo.

Nos comentários, os internautas rasgaram elogios para a influenciadora digital. "Que corpo. Zero defeitos", disse uma seguidora. "Um corpo é um corpo", falou outra. "Arrasando mais uma vez", escreveu uma fã. "Perfeita demais", comentou mais uma.

Vale dizer que Eslô mudou bastante sua aparência desde que saiu do reality. Entre os principais procedimentos escolhidos pela modelo, harmonização facial e a Lipo LAD, associada a tecnologias vaser e renuvion com técnica UGRAFT, são as que deixaram as transformações da influenciadora mais visíveis e impactantes. Saiba mais!

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eslovênia Marques (@eslomarques)

Declaração para o namorado

No dia que completou 1 ano e seis meses de namoro com Lucas Bissoli, Eslovênia Marques recordou algumas fotos em que aparece em momentos de lazer e de romance com o namorado, e fez uma linda declaração de amor para ele, ressaltando que "é só o início de toda uma vida juntos".

"A gente já construiu tanta coisa junto, né? Não me impressiona quando falam que nosso amor é de outras vidas. Nem nos meus melhores sonhos imaginaria te encontrar. Deus te trouxe até mim do jeito mais lindo e especial que poderia ter sido. Feliz 1 ano e 6 meses!!! É só o início de toda uma vida juntos. Obrigada por ser meu melhor amigo, meu amor, meu parceiro. Obrigada por me fazer feliz e por ser exatamente como é. Eu te amo!", escreveu.