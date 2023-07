Eslovênia Marques posta fotos com Lucas Bissoli e se declara: "Amor de outras vidas"

A ex-BBB Eslovênia Marques se declarou para o namorado ao comemorar 1 ano e seis meses de namoro

Dia especial para Eslovênia Marquese Lucas Bissoli! Nesta quinta-feira, 27, os ex-participantes do Big Brother Brasil 22 completaram 1 ano e 6 meses de namoro, e a modelo fez questão de comemorar a data na internet.

Em seu perfil oficial no Instagram, a ex-sister recordou algumas fotos em que aparece em momentos de lazer e de romance com o namorado, e fez uma linda declaração de amor para ele, ressaltando que "é só o início de toda uma vida juntos".

"A gente já construiu tanta coisa junto, né? Não me impressiona quando falam que nosso amor é de outras vidas. Nem nos meus melhores sonhos imaginaria te encontrar. Deus te trouxe até mim do jeito mais lindo e especial que poderia ter sido", começou ela.

Depois, Eslô agradeceu Bissoli por ser seu amigo e amor. "Feliz 1 ano e 6 meses!!! É só o início de toda uma vida juntos. Obrigada por ser meu melhor amigo, meu amor, meu parceiro. Obrigada por me fazer feliz e por ser exatamente como é. Eu te amo!", finalizou.

Nos comentários, Lucas agradeceu a declaração e também demonstrou seu amor pela namorada. "Que lindo amor!!!! Já construímos e vamos construir muito mais!!! Somos almas gêmeas #Blindados. Te amo", disse o estudante de medicina.

Confira a publicação:

Lucas Bissoli se emociona ao voltar para a faculdade de Medicina

O ex-BBB Lucas Bissoli usou as redes sociais na tarde desta última terça-feira, 25, para dividir uma ótima notícia com seus seguidores: ele decidiu voltar para a faculdade e terminar o curso de Medicina. Para comemorar a novidade, o ex-BBB publicou no feed do Instagram uma foto em que aparece ao lado de um totem seu da época em que participou do reality da TV Globo e falou sobre voltou a estudar. "É sobre amar o que se faz. Voltei!", celebrou ele na legenda da publicação.