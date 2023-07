Ex-BBB Lucas Bissoli se emociona ao voltar para a faculdade de Medicina: "Nova jornada"

Nas redes sociais, o ex-BBB Lucas Bissoli não segurou a emoção ao falar sobre voltar a estudar Medicina

Lucas Bissoli, ex-participante do Big Brother Brasil 22, usou as redes sociais na tarde desta terça-feira, 25, para dividir uma ótima notícia com seus seguidores: ele decidiu voltar para a faculdade e terminar o curso de Medicina.

Para comemorar a novidade, o ex-BBB publicou no feed do Instagram uma foto em que aparece ao lado de um totem seu da época em que participou do reality da TV Globo e falou sobre voltou a estudar. "É sobre amar o que se faz. Voltei!", celebrou ele na legenda da publicação.

Nos comentários, Bissoli recebeu mensagens de felicitações dos amigos, fãs e também de sua namorada, a ex-BBB Eslovênia Marques. "Meu futuro médico é incrível. Muito orgulhosa de você. Te amo muito", disse Eslô. "Que demais", disse uma seguidora. "Você merece tanto!! Voa e vai em busca dos seus sonhos", falou outra fã.

Depois, nos Stories do Instagram, Lucas surgiu emocionado ao falar sobre seu primeiro dia na faculdade. "O grande dia chegou. De fato, eu estou bem emocionado. Não esperava que eu ia ficar tão emocionado. Mas me lembra quando o pessoal do Big Brother foi lá em casa e falou: 'pô, você está no Big Brother'. Eu estou me sentindo mais ou menos assim. É o primeiro dia dessa nova jornada. Quero agradecer muito o carinho e as mensagens que vocês tem me mandado. De coração mesmo, emociona muito...", disse ele no vídeo.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Bissoli (@bissolilucas)

Fotos na banheira

Eslovênia Marques e Lucas Bissoli levaram os fãs à loucura ao compartilharem um ensaio fotográfico ousado. O casal posou para fotos na banheira. O casal esquentou a temperatura das redes sociais ao surgirem dando beijos apaixonados na banheira de um hotel que estão hospedados no Rio de Janeiro.

Na publicação, Lucas e Eslovênia apareceram em fotos separadas onde surgiam sem roupas na banheira. Além das fotos ousadas, o casal também apareceu se beijando na varando do quarto de hotel que tinha vista para um cenário paradisíaco da capital carioca com céu ensolarado.