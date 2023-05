Lucas Bissoli e Eslovênia Marques causam comoção nas redes sociais ao posarem na banheira

Os ex-BBBs Lucas Bissoli e Eslovênia Marques posaram para ensaio sensual na banheira e receberam elogios dos seguidores

Nesta sexta-feira, 19, Eslovênia Marques e Lucas Bissoli levaram os fãs à loucura ao compartilharem um ensaio fotográfico ousado. O casal posou para fotos na banheira.

O casal esquentou a temperatura das redes sociais ao surgirem dando beijos apaixonados na banheira de um hotel que estão hospedados no Rio de Janeiro. Na publicação, Lucas e Eslovênia apareceram em fotos separadas onde surgiam sem roupas na banheira.

Além das fotos ousadas, o casal também apareceu se beijando na varando do quarto de hotel que tinha vista para um cenário paradisíaco da capital carioca com céu ensolarado.

“Primeiro dia aproveitando o paraíso que é o Rio de Janeiro”, escreveu o ex-BBB Lucas na legenda das fotos publicadas em seu Instagram com a namorada que conheceu dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Os fãs do casal que participou do BBB 22 adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “O casal que realmente deu certo”, comentou um fã. E outra seguidora elogiou: “São lindos demais”.

“Que coisa mais linda”, escreveu uma fã reagindo às fotos publicadas pelo casal. E outra seguidora elogiou os ex-BBBs: “Casal lindo”.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Bissoli (@bissolilucas)

Uau!

Recentemente, a ex-BBB e miss recebeu uma chuva de elogios ao publicar fotos do seu look em que esbanjava seu corpo escultural.

Eslovênia posou com um look composto por um top, que deixava sua barriga sarada à mostra, e um shorts que destacava suas pernas torneadas.