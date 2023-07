Thiaguinho e Fernanda Souza curtem dia com as namoradas na praia

Thiaguinho, Carol Peixinho, Fernanda Souza e Duda Porto se encontram em tarde divertida na praia. Veja as fotos!

O cantor Thiaguinho e a ex-mulher, a apresentadora Fernanda Souza, demonstraram que a amizade segue firme e forte após o fim do casamento há alguns anos. Nesta quinta-feira, 6, os dois se encontraram uma praia no Rio de Janeiro na companhia de suas namoradas, Carol Peixinho – que é a amada do cantor – e Duda Porto – que é a eleita da comunicadora.

O quarteto ainda contou com a companhia de outros amigos enquanto aproveitavam o dia ensolarado ao ar livre. Fernanda e Duda dispensaram o biquíni na ida à praia e apareceram com looks longos e que cobriam todo o corpo. Thiaguinho apareceu de bermuda e camiseta. Enquanto isso, Carol escolheu uma camisa branca longa e colocou um biquíni por baixo.

Esta não é a primeira vez que os quatro se encontram e mostram a foto do momento especial. Há poucos meses, Fernanda e Thiaguinho reuniram as namoradas em um show e mostraram a foto para os fãs nas redes sociais. “Uma lição de AMOR! Eu acredito no AMOR! AMO a gente! E que assim seja PRA SEMPRE”, escreveu o cantor na legenda postagem. A namorada de Thiago, Carol Peixinho escreveu nos comentários: “Não poderia ser diferente! Nós 4 somos isso! Só AMOR”.

Fotos: JC Pereira / AgNews

Fernanda Souza e a namorada vão ao show de Thiaguinho

A atriz e apresentadora Fernanda Souza encantou seus seguidores na noite deste domingo, 2, ao compartilhar um momento de diversão com a namorada,Eduarda Porto. As duas foram prestigiar o show Tardezinha, que é do seu ex-marido, o cantor Thiaguinho, e aconteceu no sábado, 1º.

Nos stories do Instagram, elas apareceram curtindo, cantando e pulando enquanto curtiam o show de Thiaguinho. Sorridentes, as duas mostraram sintonia no momento de alegria. “Obrigada por nos proporcionar seis horas de pura alegria... Te amamos sem fim!”, disse ela na imagem.

Vale lembrar que Fernanda Souza assumiu o namoro com Eduarda Porto em abril de 2022, quando mostrou uma foto das duas juntas nas redes sociais e encantou seus fãs ao viver um romance com outra mulher. “Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou para nós... Amor é amor”, afirmou na época.