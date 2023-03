Thais Fersoza exibe a cinturinha fina em look e revela qual exercício mais gosta de fazer

Magérrima, Thais Fersoza deixa a barriguinha sarada e a cintura fina à mostra ao fazer selfie na academia: 'Pra incentivar'

A atriz e apresentadora Thais Fersoza (38) agitou as redes sociais nesta terça-feira, 7, ao mostrar sua boa forma em uma selfie na academia. Desta vez, a musa deixou à mostra sua barriguinha sarada e a cintura fina ao posar usando apenas um top e uma calça justa.

A estrela usou a foto na academia para incentivar os fãs a se exercitarem com frequência. Ela contou que o seu exercício favorito é subir escadas e defendeu a práticade atividade física todos os dias.

"Pra incentivar e mostrar que é possível! Foca em estar saudável que o resto vem por consequência! Na pandemia comecei a subir escadas dentro de casa (pode ser no prédio também..) e não parei mais.. garrei tanto amor que comprei uma escada pra chamar de minha! haha pensa em um exercício que me faz bem, fico ali pensando e tendo meu momento! Não abro mão dele", afirmou ela.

"Todo dia bem cedinho antes da casa acordar, tenho esse encontro comigo. Criem rotina, faça do exercício um aliado, um hábito e não uma possibilidade se sobrar tempo. Assim você vai estar cuidando de você por inteiro! Faz bem pra cabeça, faz bem pra saúde, faz bem pro coração e não é que também faz bem pro corpo?! Boa alimentação (sem excessos! Com equilíbrio!) e exercícios físicos sempre serão a melhor escolha! Bora galera!!!! É possível!", completou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Thais Fersoza (@tatafersoza)

Thais Fersoza celebra nova fase na carreira

Em seu retorno à TV após se tornar mãe, Thais Fersoza está dedicada à carreira de apresentadora. Ela comanda os bastidores do The Voice, na Globo, e está radiante com a nova experiência."Estou superfeliz, realizada. Não deixei de ser atriz. Você pode ser o que quiser, quantas profissões quiser, contanto que se dedique, estude para isso, dê conta. Eu estava trabalhando como atriz desde os 12 anos, queria algo novo. Sentia falta daquele frio na barriga, da descoberta, de estudar coisas novas, de buscar outras possibilidades, de me desafiar. E quando surgiu o convite da TV Globo para o The Voice Brasil foi duplamente gratificante. É um reconhecimento do meu trabalho, de que eu estou no caminho certo e um reconhecimento de uma emissora que me acolheu quando comecei. Então, é um reencontro. Tudo é novo, tem aquele frisson, mas tudo é tão familiar também, é um resgate da minha história, mas de uma história nova", disse ela à Revista CARAS.

Ela ainda contou que não se arrepende de ter ficado longe da TV para se dedicar à maternidade. "Nem um segundo! Acho que tudo tem sua hora, o momento certo para acontecer. Sou grata a Deus por preparar tudo muito melhor do que eu poderia pensar. Eu fui batalhando, mostrando o meu trabalho, as crianças foram crescendo. Eu consegui acompanhar coisas nas quais eu queria estar presente. Infelizmente, muitas mulheres não podem, porque precisam voltar ao trabalho o quanto antes. E o convite do The Voice surgiu na melhor hora possível, as crianças já estão na escola, com a vidinha delas. Eu tive esse tempo de estudar, de entender a minha forma de me comunicar, fui me descobrindo também. Claro que tenho muito a aprender. Estou só começando e espero que seja só o início de uma longa estrada", afirmou.