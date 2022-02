Tata Werneck aposta em produção impecável para gravação e choca a web: ''Um escândalo''

Com cabelo curtinho, Tata Werneck exibe produção e chama a atenção dos amigos e seguidores

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 17h59

Tata Werneck (38) impressionou os seus seguidores nesta quarta-feira, 9, ao exibir mais uma das suas super produções.

No feed do Instagram, a jurada do The Masked Singer dividiu um vídeo mostrando o look, o penteado e a maquiagem para mais uma gravação e colecionou elogios dos seguidores.

Para a ocasião, a mãe de Clara Maria (2) apostou em um macacão branco com um belo decote v e detalhe floral.

"Pronta pra renovar minha habilitação", brincou ela na legenda da publicação.

Os fãs da artista não pouparam elogios: "Com todo respeito, minha nora: -estás muito gata", disparou João Vitti; "Meu Deus que gata", comentou Luisa Sonza; "Uauuuuuu q lindaaaaaaaaaa", disse Giovanna Ewbank.

O novo visual de Tata também chamou a atenção da web: "Tá lindaaaaaa c esse cabelo!!!", "Ta tão linda com esse cabelo", "Esse cabelo tá tudo", "Esse cabelo tá chique demais!!", dispararam.

CONFIRA A PRODUÇÃO DE TATA WERNECK