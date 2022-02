Tatá Werneck surge com os fios curtos e ganha elogios dos fãs: ''Amei''

A apresentadora Tatá Werneck arrancou elogios dos fãs ao aparecer na web com os fios na altura dos ombros

CARAS Digital Publicado em 03/02/2022, às 20h05

Tatá Werneck(38) surgiu nas redes sociais nesta quinta-feira, 3, com um novo visual.

A apresentadora compartilhou no feed do Instagram um registro em que aparece com os fios mais curtos, na altura do ombro.

Os seguidores ficaram admirados com a transformação da artista, e rasgaram elogios. "Eu amei", afirmou a atriz Bruna Marquezine (26). "Ai meu coração", brincou Rafa Vitti (26). "Gata", disse Paolla Oliveira (39). "Amei o novo visual. Está linda", falou uma fã.

Tatá não deu detalhes sobre a mudança no visual, no entanto, ela compartilhou no Stories do Instagram alguns registros nos bastidores de um trabalho e marcou o beauty artist Silvio Giorgio, que trabalha com confecção de perucas, levantando a possibilidade de ser apenas uma transformação temporária.

Confira o novo visual de Tatá Werneck: