Sophia Abrahão publica fotos de biquíni na praia e Sérgio Malheiros baba: ''Uau''

A atriz Sophia Abrahão exibiu a boa forma em cliques de biquíni e deixou o namorado, Sérgio Malheiros, babando

CARAS Digital Publicado em 06/10/2022, às 14h38

Sophia Abrahão (31) abriu um álbum de fotos na praia nesta quinta-feira, 6, e ostentou a boa forma de biquíni. A publicação chamou a atenção até do namorado da atriz, Sérgio Malheiros (29).

Nas imagens, a artista posa com biquíni fininho diante da paisagem de tirar o fôlego da praia do Arpoador, no Rio de Janeiro. "Meu quintal", escreveu ela na legenda.

O ator fez questão de comentar o post com vários emojis de carinha 'babando', e ainda teve uma resposta de Sophia que escreveu um emoji de foguinho.

E claro que os admiradores não ficaram de fora e rasgaram elogios. "A mulher mais linda existente nesse planeta", "Beleza surreal", "Beleza de milhões", "Sereia da vida real", disparam eles.

Recentemente, Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros abriram o álbum de fotos da viagem por Paris, e além de mostrarem alguns registros pela cidade, eles também dividiram registros do passeio pelo Museu do Louvre.

