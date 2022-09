Sérgio Malheiros encanta ao mostrar fotos com Sophia Abrahão em Paris

Sérgio Malheiros abre álbum de fotos de sua viagem de férias com a namorada de longa data, Sophia Abrahão

Na noite desta segunda-feira, 19, o ator Sérgio Malheiros (29) encantou seus fãs com novas fotos da viagem que está fazendo com sua esposa, Sophia Abrahão (31), em Paris, na França.

O artista publicou em suas redes sociais um álbum de fotos com fotos do casal, amigos e paisagens bonitas da cidade parisiense. Na legenda, ele disse: “É muita foto, pra pouca ideia de legenda… me ajudem aí”, brincando com o tanto de fotos que postou em seu Instagram.

Nos comentários, os fãs morreram de amores pelas fotos do ator com Sophia e as paisagens. “Amei”, comentou uma. “Lindos”, disse outra. “Melhor casal”, falou uma terceira.

Veja a publicação de Sérgio Malheiros com fotos de Paris com Sophia Abrahão:

Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros abrem álbum de fotos do passeio no Museu do Louvre

De passagem por Paris, na França, os atores Sérgio Malheiros e Sophia Abrahão resolveram mostrar em suas redes sociais alguns registros de um passeio pelo museu do Louvre.

"Sem palavras para essa experiência, foi indescritível. Obviamente a gente ainda vai precisar voltar duas mil vezes para conseguir percorrer o Louvre inteiro, mas hoje já foi o suficiente para eu me apaixonar ainda mais por essa cidade e por tudo o que ela representa nas artes. Mais tarde tem um reels descrevendo essa experiência inacreditável", disse Sophia.

"Hoje foi o dia mais esperado da viagem: o Louvre. Foi demais. Chegamos no primeiro horário e saímos quando já tava fechando. Eu tava muito ansioso. Repare no meu riso tentando arrumar, com carinho, um espaço pra registrar meu encontro com la Gioconda. Além, da minha preguiça de Napoleão III", escreveu Sérgio.

Veja as publicações de Sophia Abrahão e Sérgio Malheiros sobre o museu de Louvre:

