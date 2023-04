Solteira, Sabrina Sato abusa da sensualidade e deixa decotão farto vazar: “Maravilhosa!”

Após anunciar término, Sabrina Sato coloca vestido curtíssimo e posa exibindo toda a sua beleza; veja

Recém-separada, após terminar o casamento com Duda Nagle (39), a apresentadora Sabrina Sato (42) mostrou toda a sua beleza em uma publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, 03.

Nas imagens, a musa surgiu com um vestido micro, todo detalhado em fendas nas laterais, que destacou a sua cintura de pilão e o quadril perfeito.

Para arrematar a produção e arrancar suspiros dos seguidores, a beldade apostou em acessórios poderosos e uma galocha grifada. Fazendo caras e bocas, Sabrina exibiu toda sua beleza diante da câmera.

"Já conto tudo para vocês no Stories", disse ela na legenda da publicação. E, como não podia ser diferente, os registros renderam vários elogios à apresentadora, que exaltaram sua beleza. "A bicha é gata demais", disse uma internauta. "Rica, linda", afirmou outra. "Divando demais", elogiou uma terceira.

Vale lembrar que recentemente Sabrina Sato elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar sua boa forma em uma selfie na academia.

Duda Nagle e Sabrina Sato passaram por terapia para tirar 'casamento da UTI'

Chegou ao fim o casamento da apresentadora Sabrina Sato e Duda Nagle. No ano de 2021, eles já haviam passado por uma crise e chegaram a fazer terapia.

Desde 2021 que Sabrina e Duda vêm passando por problemas conjugais. O casal chegou a passar um réveillon separados, mas depois de alguns meses conseguiram resolver as divergências.

Em participação no Conversa com Bial, em 2022, Sabrina finalmente confessou que passou por uma situação complicada no casamento. Ela disse que os dois recorreram à terapia para conseguir identificar o que poderiam melhorar.

“Casamento é parecido. Principalmente com o Duda (risos). O Duda é taurino. Ele tendo wi-fi, churrasco, fica de boa, sem ver ninguém, dias e dias estudando, assistindo vídeos, entrevistas... Ele é um senhor de 100 anos”, comentou ela.