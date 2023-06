Solteira, ex de Luan Santana ostenta cintura fininha ao apostar em vestido recortado

Izabela Cunha, ex-noiva de Luan Santana, exibiu seu corpo sarado ao usar um vestido ousado

Após mudar o visual, a modelo e influenciadora digital Izabela Cunha, ex-noiva do cantor Luan Santana, chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao ostentar toda sua beleza e boa forma ao surgir produzida.

Na tarde desta sexta-feira, 2, ela compartilhou uma sequência de cliques no feed do Instagram em que aparece fazendo pose, usando um vestido preto, com um recorte na cintura, deixando em destaque sua cintura fininha. Além disso, o look escolhido pela influencer também destacou suas pernas torneadas.

Ao dividir as fotos, Izabela confessou que amou os recortes ousados do vestido. "Mais umas com esse vestido com recortes perfeitos", escreveu ela na legenda da publicação, que completou a produção com botas de cano alto marron.

Leia também:Fãs estão comemorando: motivo do fim do noivado de Luan Santana vem à tona

Nos comentários, os internautas exaltaram a beleza da modelo. "Deslumbrante", disse uma seguidora. "Maravilhosa", comentou outra. "Muita beleza em uma pessoa só", falou uma fã. "Amo os looks que você usa, são perfeitos", afirmou mais uma.

Vale lembrar que o fim do noivado de Luan e Izabela foi confirmado no dia 25 de maio, através da assessoria do cantor. Os dois estavam juntos há cerca de dois anos, sendo que ficaram noivos há quase um ano. A notícia do término foi dada em primeira mão pelo colunista Leo Dias, do site Metrópoles.

Em março deste ano, surgiram boatos de que eles iriam se casar em uma cidade de Minas Gerais, e a influencer acabou desmentindo os rumores. "Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Infelizmente nem eu fui convidada para o meu casamento. Não estava sabendo de nada", disse ela na época.

Confira as fotos do look de Izabela:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Izabela Cunha (@itsizabela)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!