Ex-noiva de Luan Santana renova o visual após separação

Ex-noiva de Luan Santana, Izabela Cunha surge no salão de beleza poucos dias após notícia do fim do relacionamento

A modelo e influencer Izabela Cunha, que é a ex-noiva do cantor Luan Santana, já passou no salão de beleza para renovar o visual para a nova fase de sua vida. Ela se separou do artista há uma semana e decidiu dar uma repaginada no cabelo.

Em uma ida ao salão de beleza, ela contou que fez uma tonalização na cor dos fios e hidratou. “Nada como um cabelinho hidratado, tonalizado, renova a vida. Olha como está hoje”, disse ela nos stories do Instagram.

Por enquanto, Izabela não se pronunciou publicamente sobre a separação de Luan Santana. O fim do romance deles foi confirmado pela assessoria de imprensa do cantor, que informou que a separação aconteceu no dia 25 de maio.

Izabela e Luan estavam juntos desde 2021 e anunciaram o noivado em julho de 2022. Inclusive, eles foram alvos de rumores de que iriam se casar em Poços de Caldas, mas tudo não passou de boatos. “Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Infelizmente nem eu fui convidada para o meu casamento. Não estava sabendo de nada”, disse ela na época.

Luan Santana surpreende ao surgir em foto de 12 anos atrás ao lado da família

Recentemente, Luan Santanasurpreendeu seus seguidores ao compartilhar um registro inédito direto de 2011. Usando uma camisa xadrez por cima de uma camiseta cinza lisa, calça jeans preta e uma touca vermelha, o artista surgiu bem diferente ao lado de seus pais Amarildo e Marizete, sua irmã Bruna e o tio Max Wick.

Na época da foto, Luan tinha 20 anos e estava no início de sua carreira. “Será que estamos diferentes?”, questionou Luan na legenda da foto de família que datava de 8 de maio de 2011.