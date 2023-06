Fãs estão comemorando: motivo do fim do noivado de Luan Santana vem à tona

Motivo do fim do noivado de Luan Santana surge; desde o término, ele segue em silêncio

Após anunciar o fim do noivado, o cantor Luan Santana deixou os fãs na expectativa. Discreto, ele não contou porque o relacionamento com Izabela Cunha chegou ao fim. Após falar em casamento, a união terminou sem maiores explicações

Só que agora o motivo do término surgiu. As informações são do jornal 'Extra', que garante que dois terminaram porque o cantor sertanejo se reaproximou da ex-namorada, Jade Magalhães , de quem ele também foi noivo.

Fontes ouvidas pelo jornal disseram que os dois sempre mantiveram contato, mas mantém a relação fora das redes sociais para não despertar boatos e comentários dos fãs. Vale lembrar que recentemente Luan Santana chegou a falar da relação com a ex.

"Eu sigo ela no Instagram, acompanho o que ela faz. Não falo com ela, mas queria falar. Eu não teria problema nenhum em encontrar, conversar. Mas é que tem esse receio mesmo, principalmente da parte dela. Mas o momento em que ela está agora tem me deixado sossegado", disse.

NOIVADO TERMINOU EM 2020

Em outubro de 2020, o ator terminou o noivado Jade Magalhães . Entre idas e vindas, os dois ficaram juntos por 12 anos. Na época, o casal o casamento adiado por conta da pandemia, o que acabou esfriando a relação. Ela é muito querida pelos fãs, que estão animados por culpa do retorno.

Sem shows em sua agenda por culpa das questões sanitárias, o casal chegou a morar juntos na fazenda do sertanejo para ter a experiência antes de subirem no altar. A ideia era morarem no apartamento que ele comprou para os dois, mas o imóvel acabou não ficando pronto.

LUAN SANTANA TERMINA NOVAMENTE

Agora, menos de três anos depois, foi a vez de Luan Santana terminar o relacionamento com Izabella Cunha . Os dois estavam juntos há quase dois anos e ficaram noivos no ano passado, após apenas dez meses de relacionamento.

Em março deste ano, os dois foram alvos de rumores de que iriam se casar em uma cidade de Minas Gerais. “Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Infelizmente nem eu fui convidada para o meu casamento. Não estava sabendo de nada”, disse ela na época.