Quem já namorou Luan Santana? Relembre relacionamentos do cantor

Luan Santana terminou o noivado nesta segunda-feira, 29, e surpreendeu os fãs

O cantor Luan Santana pegou os fãs de surpresa nesta segunda-feira, 29, ao anunciar o fim do noivado com Izabela Cunha. Os dois estavam juntos há cerca de dois anos e haviam noivado no fim do ano passado. No entanto, esta não é a primeira vez que o músico encerra um relacionamento. Relembre a seguir.

Luan Santana e Izabela confirmaram o fim do relacionamento nesta semana, e, segundo a assessoria a separação aconteceu na última quinta-feira, 25. Eles oficializaram a relação em novembro de 2021, apesar de terem sido vistos pela primeira vez em fevereiro do mesmo ano. Em julho de 2022 eles anunciaram o noivado.

Em março deste ano, o ex-casal foi alvo de rumores de que iriam se casar em uma cidade de Minas Gerais. Na época, Izabela chegou a brincar com a situação, dizendo que não havia sido convidada para o próprio casamento. "Falaram que eu ia casar na minha cidade [Poços de Caldas]. Não estava sabendo de nada", disse.

Antes, Luan Satana teve um longo relacionamento com Jade Magalhães. Os dois começaram a se relacionar em 2012 e decidiram colocar um ponto final na relação no final de 2020. O cantor já contou em entrevistas que conheceu a ex-namorada quando tinha entre 16 e 17 aos e que ela o ajudou e aconselhou em diversos momentos da carreira.

Entre 2010 e 2011 o artista sertanejo assumiu o relacionamento com a jornalista Paola Hey. Na época, ela era muito próxima da família do artista e, com a ajuda da irmã de Luan Santana, Bruna, engatou o namoro com o músico. O término não teve o motivo explicado e a jovem nunca comentou sobre o relacionamento em nenhuma entrevista. Hoje ela é casada e mãe de um filho de 5 anos.

Anos antes, em 2009, o cantor namorou com a ex-miss Brasil Julia Menino. A relação dos dois durou apenas 6 meses, e terminou no mesmo ano que começou. Em entrevista à Band, Julia comentou a relação. "Ficamos juntos por seis meses. Ele era muito romântico, carinhoso, atencioso e fez questão de me pedir em namoro em casa para o meu pai."

A primeira namorada que o artista assumiu publicamente foi Carla Onesti. Os dois se conhecem desde a infância e estudaram juntos no Mato Grosso do Sul, onde nasceram. Eles começaram o namoro em 2007, quando Luan Santana tinha 16 anos e Carla, 14. Atualmente, a jovem tenta emplacar sua carreira como cantora e não costuma falar do seu antigo relacionamento.

