Solange Frazão para tudo ao eleger biquíni sem alça e cavado: ''Que perfeição''

Aos 60 anos, Solange Frazão deu show de boa forma na piscina ao exibir curvas saradas e alongadas em biquíni estiloso

A musa fitness Solange Frazão (60) surpreendeu os seguidores com mais uma série de cliques belíssimos tirados na piscina de sua mansão em São Paulo. Neste domingo, 05, a famosa compartilhou os registros de biquíni e impressionou novamente com sua boa forma impecável.

Nos registros, a influenciadora surgiu usando um modelo de cor vermelha sem alça e bem cavado, que deixou à mostra as curvas torneadas da artista.

Fazendo poses e até alongamento, Solange Frazão roubou a cena com sua beleza natural. "Domingando na paz. Aproveite muito seu HOJE", escreveu ela na legenda da publicação.

Nos comentários do post, os internautas logo se mostraram admirados com a musa fitness. "É muito maravilhosa! Inspiração", disseram os fãs. "Que perfeição", exclamaram outros.

Nos últimos dias, Solange Frazão arrancou mais elogios ao fazer fotos usando um biquíni bem fininho. Na ocasião, os seguidores até brincaram sobre as novinhas ficarem espertas com a musa que já completou 60 anos e dá show de jovialidade.

Veja as fotos de Solange Frazão de biquíni vermelho:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Solange Frazão🅰️+ (@solangefrazaooficial)

Solange Frazão impressiona ao mostrar seu antes e depois com diferença de 30 anos

A musa fitness Solange Frazão impressionou ao compartilhar mais um antes e depois de sua aparência. Dessa vez, ela resolveu fazer uma comparação com 30 anos de diferença e pegou um clique de quando tinha 30 anos.

Nos registros, a famosa apareceu de biquíni e chocou com sua boa forma intacta. Inclusive, a artista mostrou que está com a barriga mais seca agora com mais idade.

"Não é corpo, é a resposta da SAÚDE. Não é genética, é a resposta da DISCIPLINA. Não é dinheiro, é a resposta da CONSTÂNCIA", refletiu Solange Frazão sobre seu estilo de vida.

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da influenciadora. "Espetáculo", elogiaram. "Se existe rainha fitness, o nome dela é Solange", falaram outros sobre sua relevância. Veja o antes e depois aqui.