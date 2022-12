Só de top e calcinha, Kelly Key faz seu café da manhã em clima da Copa: ''Mamãe tá on''

Cantora Kelly Key escandalizou ao fazer seu café da manhã exibindo corpaço sarado em look mínimo verde e amarelo

A cantora Kelly Key (39) começou o dia nesta segunda-feira, 05, chamando a atenção na rede social com um vídeo nada discreto fazendo café da manhã. Com um look mínimo verde e amarelo, a famosa deu um show de boa forma.

No registro, a artista apareceu ostentando seu corpaço bem sarado enquanto preparava sua primeira refeição com seus alimentos favoritos. De top verde e calcinha amarela cavada, ela exibiu seu tanquinho e suas curvas desenhadas torcendo para o Brasil.

"Aqui é o BRASILLLLL com meu café da manhã favorito! Qual o seu palpite para o placar de hoje!?", falou Kelly Key sobre o jogo do dia.

Não demorou para os comentários ficarem cheios de elogios para a musa. "Se eu tivesse esse corpo só ia andar assim dentro de casa também", escreveu uma internauta. "Mamãe tá on", falaram outros.

Ainda recentemente, Kelly Key escandalizou ao aparecer de biquíni branco em uma praia da Angola. Fazendo poses, ela esbanjou seu bumbum empinado e chocou com sua boa forma.

Kelly Key faz exame para descobrir doença e tem resultado inesperado

A cantora Kelly Key contou recentemente detalhes de um exame que precisou fazer para saber se sofre de uma grave doença que pessoas de sua família já inclusive morreram por conta dela.

Em uma série de stories, a famosa comentou que precisou realizar uma colonoscopia, exame no intestino, para descobrir se tem câncer na região, já que sua tia faleceu por conta do mal e seu avô também sofreu com a doença.

"Então eu retirei a vesícula no ano passado em maio, meu médico falou por conta de seu histórico familiar, você ter tirado a vesícula, mas principalmente por todas as intolerâncias que você tem", explicou o motivo de fazer o check-up e comemorou o resultado.

