De biquíni branco, Kelly Key escandaliza ao mostrar curvas turbinadas: ''Maravilhosa''

Cantora Kelly Key exibiu corpaço em fotos de frente e de costas usando biquíni fininho e chocou com boa forma

A cantora Kelly Key (39) deu um show de boa forma em novas fotos em sua rede social. Nesta terça-feira, 22, ela mostrou como está curtindo os dias de calor em Luanda, na Angola, e roubou a cena com seu corpaço treinado na praia.

Nos registros publicados pela loira, ela apareceu deslumbrante em um biquíni branco bem fininho, ostentando suas curvas saradas.

Fazendo várias poses, de frente e de costas, Kelly Key chamou a atenção com sua barriga trincada e seu bumbum empinado. "Me conta… Como seria um dia perfeito para você!?", disse ela na legenda dos cliques em que ainda mostrou a comida do passeio e a companhia do filho mais novo.

Nos comentários da publicação, não demorou para a famosa ser coberta de muitos elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Isso é beleza, o resto é conversa", falou uma seguidora.

Ainda nas últimas semanas, Kelly Key mostrou marcas de sua pele durante mais um treino na academia e desabafou sobre ter que retomar o uso de um medicamento para uma doença.

Kelly Key ostenta corpaço sarado em biquíni branco; veja:

Kelly Key faz exame para descobrir doença e tem resultado inesperado

A cantora Kelly Key contou recentemente detalhes de um exame que precisou fazer para saber se sofre de uma grave doença que pessoas de sua família já inclusive morreram por conta dela.

Em uma série de stories, a famosa comentou que precisou realizar uma colonoscopia, exame no intestino, para descobrir se tem câncer na região, já que sua tia faleceu por conta do mal e seu avô também sofreu com a doença.

"Então eu retirei a vesícula no ano passado em maio, meu médico falou por conta de seu histórico familiar, você ter tirado a vesícula, mas principalmente por todas as intolerâncias que você tem", explicou o motivo de fazer o check-up e comemorou o resultado.

