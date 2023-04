Só de camiseta, Juju Salimeni coloca pernões fora do comum para jogo: ''Maravilhosa''

Apresentadora Juju Salimeni coloca pernões sarados para jogo e choca com definição mega desenhada

A apresentadora Juju Salimeni (36) chamou a atenção ao compartilhar fotos de um ensaio cheio de estilo. Nesta segunda-feira, 10, a famosa postou os cliques deslumbrantes e arrancou elogios dos seguidores.

Nos registros, a ex-panicat posou usando apenas um camisetão com uma sandália rosa estilosa e chamou a atenção ao exibir seu corpaço sarado no look mínimo.

Com as pernas de fora. Juju Salimeni impressionou com seus músculos saltando e bem definidos. "A melhor luz é a que vem de dentro", refletiu ela na legenda ao protagonizar as fotos com a luz mais fechada.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a musa fitness de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs. "Linda", definiram outros.

Veja as fotos de Juju Salimeni só de camiseta:

Juju Salimeni rebate críticas sobre sua religião

A influenciadora digital Juju Salimeni usou as redes sociais, mais uma vez, para rebater críticas sobre sua religião, o Candomblé.

Nos stories de seu Instagram, na quarta-feira, 05, a modelo fez questão de responder um comentário maldoso de uma internauta. Questionada se viraria evangélica para "se salvar" do Candomblé, a musa fitness deu uma resposta bem direta.

"Você pensa em se tornar evangélica, minha linda? Jesus te ama e quer te salvar", disse a internauta na caixinha de pergunta. "Não, amor. Não penso em me tornar evangélica porque sou candomblecista. Jesus me ama, ama você e ama a todos, independentemente da religião. Ninguém precisa ser evangélico para ser salvo. O que salva é o amor, respeito, caridade e bondade", rebateu Juju.

Em outro vídeo, Salimeni, que é filha dos Orixás Iemanjá e Ogum, ainda falou sobre as pessoas dizerem que as religiões de matriz-africana praticam o mal. "Se você diz que sua religião é do bem, por que muitos fazem trabalho pra prejudicar o próximo?", disparou outra seguidora.

"Ôxi, gente. Do mesmo jeito que tem gente que vai na missa e faz mal pro próximo. Tem gente que tá lá no culto pagando de santo e ferrando a vida do outro, traindo, roubando... Gente ruim tem em todo lugar, em todas as religiões! Você pode usar qualquer religião pra fazer o mal. Inclusive, aqueles que estão lá dando seu dinheiro suado, suado, porque os pastores vão dizer que você vai comprar sua vaga no céu. Que Deus só vai te salvar, Jesus só vai te salvar se você pagar. E aí? Isso é ou não fazer mal pro outro?", refletiu a famosa, que no ano passado, fez um desabafo sobre a intolerância religiosa após postar fotos de roupas brancas no terreiro.