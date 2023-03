Simony alonga os cabelos após fim de tratamento contra o câncer: "Gostaram?"

Simony realizou seis meses de radioterapia e comemorou o fim do processo em dezembro do ano passado

Simony (46) compartilhou que aderiu ao alongamento dos cabelos após o fim de seu tratamento contra o câncer do intestino.

A cantora também falou sobre o processo de descoberta da doença e da cura. "O sofrimento em um diagnóstico de câncer existe. Em contrapartida, vem a cura, novos amigos e a felicidade. E o processo é necessário. E a autoestima é o momento que divide esses dois lados. Vocês gostaram?", perguntou.

Ela descobriu o câncer no intestino em agosto do ano passado através de uma colonoscopia para investigar uma íngua na região da virilha. Na época, a cantora tranquilizou os fãs em um vídeo ao lado do médico Fernando Maluf, que explicou sobre o diagnóstico.

"Fizemos esse diagnóstico do tumor na parte final do intestino, perto da região do ânus, chamado epidermoide. É um tumor que começou nessa região e tem alguns gânglios, e foi por causa de um desses gânglios na região da virilha que a Simony percebeu que alguma coisa estava errada", disse.

O tratamento, que envolveu 30 sessões de radioterapia, durou seis meses. Em dezembro do ano passado, Simony falou sobre o fim do processo e revelou que deve fazer exames a cada três meses.

"Meu tratamento terminou, foram longos seis meses de muito sofrimento e muita dor, mas de muito aprendizado. Agora é fé em Deus, seguir em frente. Exames a cada três meses", afirmou.

Simony faz relato emocionante e fala sobre vaidade com cabelo

Simony fez um relato emocionante ao falar sobre sua luta contra o câncer de intestino. Ela agradeceu a força essencial de seus fãs. "Sou muito grata por tudo que eu leio que vocês, como vocês me dão amor, me colocam pra cima, dizem que eu estou bonita. Isso é tão maravilhoso", elogiou.

"Porque a gente é insegura, a mulher é insegura ainda mais quando ela passa por um tratamento onde o cabelo era enorme, agora ela está de cabelo curtinho. Vocês só me fortalecem, isso é tão bom", falou sobre o processo de queda e raspagem dos cabelos.