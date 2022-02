Simone posta foto de biquíni e mostra resultado de abdominoplastia

A cantora Simone mostrou o resultado da abdominoplastia ao postar a primeira foto de biquíni após o procedimento

CARAS Digital Publicado em 05/02/2022, às 14h52

Simone Mendes(37) compartilhou em suas redes sociais a primeira foto de seu corpo após se submeter a uma cirurgia de abdominoplastia.

No Stories do Instagram, a cantora sertaneja publicou um clique de biquíni e mostrou o quantos quilos perdeu durante o processo de emagrecimento.

"Cheguei a 86 quilos, isso grávida. Hoje estou com 61,5", revelou Simone durante uma conversa com os fãs. A cantora afirmou que está amando o resultado e explicou que precisou refazer o umbigo no processo da plástica.

A irmã de Simaria Mendes (39) se submeteu a cirurgia em novembro do ano passado. Além da abdominoplastia, a cantora também precisou mudar a alimentação. Recentemente, Simone chamou a atenção com mais um look cheio de elegância. A famosa publicou algumas fotos mostrando sua produção e exibiu um decote poderoso.

Confira a primeira foto de Simone após a cirurgia: