Simaria Mendes é traída por vestido preto ao posar de costas: "Transparente"

Cantora sertaneja Simaria Mendes deixa detalhes do bumbum empinado à mostra ao posar com vestido transparente

A cantora sertaneja Simaria Mendes (40) costuma publicar cliques ousados em suas redes sociais. Mas nesta quinta-feira, a ex-dupla de Simone Mendes (39) ultrapassou todos os limites e causou alvoroço em seu Instagram ao publicar uma foto em que aparece de costas. É que a morena foi traída por seu vestido, que acabou ficou transparente e revelou detalhes do corpão da artista.

No clique, publicado no stories em sua conta oficial da rede social, Simaria aparece fazendo carão enquanto posa de perfil. Os cabelos pretos também ficaram em evidência. Os fios são tão longos, que quase chegam a bater no bumbum da beldade. Mas o que roubou a cena mesmo foi o corpaço da cantora.

Simaria elegeu um vestido preto extremamente justo para o clique, mas o tecido da peça acabou cedendo e ficou transparente. No registro, é possível notar detalhes do bumbum empinado da musa. Além disso, a imagem também sugere que ela apostou em uma lingerie fininha preta por baixo da peça ousada para manter a discrição.

Mas a sertaneja não se importou em revelar detalhes do corpão e legendou a publicação pedindo que os fãs a seguissem em outra rede social. Em seu perfil no Twitter, ela publicou a mesma imagem e refletiu: “Você é capaz de escrever a sua nova história todos os dias. Bom dia, bilús, ótima quarta-feira”, ela desejou para os fãs.

Você é capaz de escrever a sua nova história todos os dias ☀️✨ Boom diaa bilúss, ótima quarta-feira 💋 pic.twitter.com/NfBwMHJO5i — Simaria (@simaria) May 31, 2023

Nos comentários, os seguidores foram à loucura com a imagem ousada e fizeram questão de deixar vários elogios: “Como pode ser tão linda?”, escreveu um admirador. “Sempre linda e maravilhosa”, exaltou mais um. “Magnífica e encantadora”, disse um terceiro. “Adoro essas roupas transparentes, gata demais”, aprovou mais um.

