Magérrima, Simaria destaca cinturinha PP a bordo de look fashionista: "Mulherão!"

Cantora Simaria destaca cinturinha PP em look fashionista e deixa fãs babando com corpo dos sonhos; veja

A cantora Simaria (40) impressionou com mais um de seus looks do dia. Dessa vez, a morena apostou em um conjuntinho nada básico composto por calça jeans, top e casaco. E como já era de se esperar, a sertaneja parou tudo ao exibir na web a combinação cheia de estilo na manhã desta terça-feira, 30.

“Bem basiquinha! O que me contam de novidade?”, brincou ela no Twitter ao compartilhar a produção fashionista com os fãs.

Não demorou muito para eles responderem nos comentários com vários elogios. "A pergunta é o que VOCÊ conta pra gente de novidades né gata!", exclamou uma. "Que linda", admirou outro. “Mulherão!”, afirmou um terceiro.

Ainda na última semana, Simaria surgiu com um look preto nada básico e caprichou nas poses ao se fotografar sentada no chão do quarto e ostentar suas curvas impecáveis. “Onde a gente e a natureza feliz, vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão”, legendou ela ao citar o trecho de uma música do cantor Caetano Veloso.

VEJA O TWITTER DE SIMARIA:

Bem basiquinhaaa 🤩✨ O que me contam de novidade? pic.twitter.com/ML87e53nhS — Simaria (@simaria) May 30, 2023

Simaria rouba a cena em avião com look ousado

A cantora Simaria Mendes chamou a atenção com mais um de seus looks ousados. Há pouco tempo atrás, a famosa viajou em um avião e tirou fotos cheias de atitude na aeronave. Apesar do estilo casual, ela roubou a cena com detalhes nada discretos.

Fazendo caras e bocas na série de fotos, a artista causou ao aparecer de óculos escuros de tamanho grande. Além do acessório, Simaria apostou em um casaco bege bem volumoso, regata branca decotadíssima e joias douradas.

"Eu ando pelo mundo prestando atenção, em cores que eu não sei o nome...", escreveu a famosa na legenda da publicação.

Nos comentários, os internautas logo admiraram a beleza e estilo da musa. "Maravilhosa! Que elegância", aprovaram os fãs. "Estilosa", falaram outros.