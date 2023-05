Simone Mendes sai em defesa de Simaria: 'Não mexe com ela'

Simone Mendes defende a irmã, Simaria, após ela não ter sido vista em seu aniversário de 39 anos

A cantora Simone Mendes (39) mostrou que defende a sua irmã, Simaria (40), com unhas e dentes em uma nova declaração. Nesta semana, a mais nova fez uma festa de aniversário com a presença de amigos e familiares para celebrar seus 39 anos, mas não teve a presença da irmã mais velha. O assunto deu o que falar na internet, mas Simone deixou claro que não guarda mágoas.

Em entrevista no programa A Tarde é Sua, da RedeTV!, ela falou que sempre estará ao lado da irmã quando precisar. “Minha irmã vai ser sempre o amor da minha vida. Mexe comigo, mas não mexe com ela. Eu sempreestou aqui para o que ela precisar. Minha vida é dela, minha casa é dela, minha família. É o amor da minha vida”, disse ela.

Por meio de sua assessoria de imprensa, Simone comemorou a sua festa de aniversário. “Estou muito feliz por poder celebrar mais um ano de vida, ainda mais em um momento tão especial como este que estou vivendo. Eu amo viver essa vida e rezo para que Deus permita-me ter uma vida longa por aqui ao lado das pessoas que tanto amo”, disse ela, que está em carreira solo.

Marido de Simone se declara para ela

No dia do aniversário de Simone, Kaká Diniz compartilhou uma declaração de amor nas redes sociais. Leia aqui:

"39 anos meu amor! Mas sabe o que é mais doido de tudo isso? Olhar para trás, talvez resgatar aquele tempo no Mato Grosso e ver de onde Deus lhe tirou, nas condições que você vivia, e hoje olhar pra sua vida e ver que Deus é um Deus de graça e de misericórdia. Você vivia na escassez, mas Deus te trouxe pra abundância; você se achava incapacitada, mas Deus te capacitou; você não se sentia merecedora, mas para Deus não é por merecimento, é pela graça. Deus te deu vida, uma família e tudo aquilo que você sempre sonhou. Sabe o que Deus mais conhece em nós? O nosso coração! É por isso que você vive uma vida de sonhos, de realizações e muita, mas muita paz, pois Deus sabe a essência que reina dentro desse coraçãozinho que cabe tanta gente, que ama tantas pessoas, que faz de você a mulher mais incrível desse universo", disse ele.

E completou: "Como sou grato a Deus pela esposa que Ele me deu. Nem sei se sou merecedor de tanto, pedi uma família, mas Ele me deu além do que pedi. Eu lembro que quando era solteiro eu não queria voltar pra casa, pois lá não tinha alguém me esperando. Hoje, depois de 10 anos eu saio e conto cada minuto pra voltar pro nosso lar, pois sei que vocês me esperam. Eu te desejo o mundo meu amor. Eu tô aqui pro que precisar, pra te carregar nas minhas costas se for preciso no dia em que suas pernas estiverem cansadas. Eu tô aqui pra te honrar, te respeitar e dizer que sim, nos construímos uma família perfeita, sem defeitos, pois os erros são infinitamente menor do que as qualidades. Tenha orgulho, pois você não construiu uma história, você vem construindo um legado onde o seu dom alcança a vida de milhões de pessoas diariamente".

Por fim, ele falou sobre a vitória de Simone na vida. "Você chegou lá.. você venceu.. Tem um país inteiro que te ama, sabia? Mas sabe o que é mais lindo de tudo isso? Você não quer ser famosa na rua, você quer ser famosa em casa. Então, PARABÉNS! VOCÊ JÁ CONSEGUIU O CORAÇÃO DOS MAIORES FÃS DA SUA HISTÓRIA, SUA FAMÍLIA! No sucesso ou na falta dele, nós sempre estaremos aqui para te aplaudir meu amor! Hoje, só curta! É seu dia! Você merece! Te amo com todo o meu ser.. conta com minha vida, pois não faria sentido pra mim ter que viver um dia se quer sem a presença de vocês. Parabéns! Eu te amo", escreveu.