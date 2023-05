Simaria sensualiza na internet após não ser vista na festa da irmã, Simone

Simaria surge com look justo e rendado em fotos no chão do quarto e diz: 'A tigresa possa mais do que o leão'

A cantora Simaria (40) mostrou o seu lado sensual nas redes sociais ao compartilhar novas fotos ousadas nesta quinta-feira, 25. Em seu perfil no Instagram, a beldade surgiu com um look preto nada básico e caprichou nas poses.

A morena apareceu com um macacão preto decotado e com renda nas pernas e braços. Ela surgiu sentada no chão do quarto e ostentou suas curvas impecáveis.

Na legenda, a estrela citou o trecho de uma música do cantor Caetano Veloso. “Onde a gente e a natureza feliz, vivam sempre em comunhão, e a tigresa possa mais do que o leão”, escreveu.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza da cantora. “Perfeita, arrasa”, disse um seguidor. “Muito bem, lindona”, afirmou outro. “Gata demais”, declarou mais um.

As fotos de Simaria foram compartilhadas algumas horas após a festa de aniversário da irmã dela, a cantora Simone Mendes (39). Inclusive, Simaria não foi vista na festa da irmã e também não se pronunciou publicamente sobre a data especial. Vale lembrar que as duas encerraram a dupla em meados de 2022 e estão afastadas desde então.

