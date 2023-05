Simaria aposta em look decotado e com fenda para sensualizar nas redes sociais

Simaria aparece com look poderoso e com toque de sensualidade em nova aparição nas redes sociais

A cantora Simaria (40) arrancou suspiros dos fãs ao mostrar suas curvas impecáveis destacadas em um look poderoso. A beldade apareceu com o visual poderoso e sensual ao surgir ostentando toda a sua beleza em uma apariçao nas redes sociais.

Nas imagens, a musa usou um conjunto de top e saia na cor bege. O modelito destacou o decote sensual dela, a cinturinha fina e ainda contou com uma fenda poderosa na perna torneada.

Além disso, Simaria também mostrou uma foto com um look mais comportado. Ela surgiu com um casaco longo e bem quentinho para encarar o tempo mais frio na região de sua casa nesta quarta-feira, 17.

Simaria ostenta sua boa forma em selfie com look despojado

Há poucos dias, cantora Simaria (40) chamou a atenção ao caprichar na escolha do look do dia. A estrela surgiu usando uma camiseta oversized com shorts curtíssimo e botas de cano longo.

O modelito destacou as pernas torneadas da artista. Ela posou para uma selfie em seu quarto logo após se arrumar para curtir o dia. Na legenda, ela contou que já está no clima de descanso. “Vem feriado. Divirtam-se bilúss!”, brincou.

Nos comentários, ela foi muito elogiada pelos fãs. “Quanta elegância”, declarou um seguidor. “Perfeita demais”, afirmou outro. “Ela é maravilhosa e inspiração para qualquer mulher”, comentou mais um.