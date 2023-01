Simaria dispensa o sutiã ao usar apenas casaco aberto

Simaria Mendes aposta na sensualidade em nova foto nas redes sociais e aparece com o decote poderoso à mostra

A cantora Simaria Mendes (40) elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar novas fotos para os seus fãs. Nesta quarta-feira, 11, a musa apareceu usando apenas um casaco vermelho aberto e sem nada por baixo.

Na foto, a beldade dispensou o sutiã ao posar com o look poderoso e deixou à mostrao seu decote ousado. Além disso, Simaria apareceu usando lingerie branca em uma selfie no Twitter. Na selfie, a estrela apareceu sentada no chão do seu quarto e ostentou as pernas torneadas.

Em sua atual fase da vida, a artista está aproveitando o período longe dos palcos e da carreira musical para curtir a vida familiar ao lado de seus dois filhos, Giovanna e Pawel, frutos do relacionamento com Vicent Escrig –o ex-casal anunciou o término em julho deste ano, após 14 anos de relação.

Entender que a vida é feita de ciclos faz com que você fique em paz com tudo que chega e com tudo que vai. pic.twitter.com/bAQfxrlOcg — Simaria (@SimariaMendes) January 10, 2023

Sensitiva faz previsão para Simaria Mendes

Em entrevista na TV CARAS, Lene Sensitiva fez previsão para a vida da cantora Simaria. Ela contou que a estrela pode retomar a dupla com a irmã, Simaria, e ainda engravidar.

“Simone e Simaria, quem acredita que acabou está bem enganado! Vão retornar sim, a dupla vai retornar e com muito sucesso. Falando nisso, quem está solteira é a Simaria, né? Tem um boy maravilhoso chegando na vida dela” Segura a barriga, ou você vai ficar grávida. Logo na primeira jogada de bola com o boy, Simaria pode ficar grávida. Não adianta dizer que tem DIU, não, porque o DIU não segura não. Não lute com isso, é dessa forma”, disse ela na TV CARAS.